睽違10年...台灣好市多宣布「會員年費」漲至1500元 4/1上路

台灣好市多（Costco）會員注意，好市多公告，將於今年4/1起調整會員年費，金星會員年費從1350元調漲至1500元，調漲150；商業主卡年費從1150元調升至1500元，調漲350，商業副卡從900元調漲至1500元，一口氣飆漲600元；至於黑鑽會員費維持不變，一樣3000元。

好市多補充，今年4/1起，每位商業副卡皆可持有一長免費家庭卡，而會員到期月份為2026年4月（含）之後者，無論何時辦理續約，皆以新會員年費計算；若會員到期時間為2026年4月，且在3月提前申請續約，就可維持舊會員年費；若已過期但於2026年4月（含）後辦理續約者，以新會員年費計算。

台灣好市多上一次調整會費為2016年，這一次最高漲幅達600元，外界褒貶不一，有人認為漲太多，說根本是變相要人辦黑卡，還有人揚言退卡。不過有人認為這10年間物價上漲飛快，認為漲價情有可原。

