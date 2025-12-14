睽違10年 雲林六房媽再度至大林鎮遶境祈福

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】雲林六房天上聖母睽違10年，再度來到嘉義縣大林鎮延香賜福。13日晚間，六房媽駐駕在新建啟用的福德爺文武財神廟，今(14)日清晨，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、立法委員蔡易餘、丁學忠、嘉義縣議員吳思蓉、江志明、大林鎮長許有疆等貴賓皆親臨現場，隨香參拜，恭迎六房媽起駕。

六房媽是雲林縣斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、大埤鄉、土庫鎮等地信徒所供奉的神祇，無固定廟宇，奉祀方式由五股三十四庄輪流負責。每年舉辦的過爐活動，吸引大批信徒前來參與，盛況空前。

廣告 廣告

多年來，信徒間常有關於「第六房」的討論，傳說中第六房位在大林鎮中坑、上林及中林一帶，十年前六房媽曾前往此地賜福，當時的事蹟至今仍為信眾所津津樂道。這次，在大林鎮公所的邀請下，六房媽再次前來延香賜福。

翁章梁表示，六房媽長期以來庇佑信眾，今天清晨看到眾多隨香信徒聚集在此，齊心為大林鎮遶境祈福，深感動容。他感謝信徒們的熱情參與，並對大家為大林帶來的平安與福氣表示衷心的感謝。

許有疆鎮長也特別送上交趾陶藝品，並由中華民國六房媽會理事長徐萬成代表接受。

隨後，眾人恭請六房媽登轎，並點燃起馬炮，象徵著此次遶境祈福活動正式啟程。

此次遶境活動為期兩天，13日自土庫過港紅壇起駕，今日將遶行大林鎮安霞宮等4間宮廟，晚間再返回土庫過港紅壇。

圖：雲林六房天上聖母睽違10年，再度來到嘉義縣大林鎮延香賜福。13日晚間，六房媽駐駕在新建啟用的福德爺文武財神廟，今(14)日清晨，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善等貴賓皆親臨現場，隨香參拜，恭迎六房媽起駕。（記者吳瑞興翻攝）