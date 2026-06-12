睽違10年！《鬼怪》4大主演合體 劉寅娜1句話逼哭劇迷
【緯來新聞網】韓國綜藝節目《鬼怪十週年之旅》，集結電視劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》（以下簡稱《鬼怪》）4大主演孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜睽違10年全員螢幕合體，重返劇中重要拍攝地江陵，分享當年拍攝秘辛與珍貴回憶。Hami Video重磅宣布將於7月5日起每週日全台獨家跟播，在最新公開的預告中，4人重聚後的第一件事竟然是互虧。金高銀出發前就預言這趟旅行恐怕會「亂成一團」，結果眾人見面不到幾分鐘立刻開始鬥嘴模式。李棟旭一戴上黑色帽子，瞬間切換回經典「陰間使者」人格，脫口就是劇中熟悉台詞，逗得全場笑翻；金高銀與劉寅娜則聯手狂虧兩位哥哥，讓孔劉、李棟旭招架不住。
《鬼怪十週年之旅》4大主演睽違10年合體。（圖／Hami Video提供）
「地獄使者CP」李棟旭與劉寅娜的火花依舊，兩人先疑似公然起爭執，遭金高銀勸告：「你們兩個不准吵架。」劉寅娜還悄悄幫李棟旭戴上帽子，看起來要幫他好好打扮，沒想到李棟旭一把抓下來苦笑大喊：「這不是相機保護套嗎！？」慘被劉寅娜惡整！孔劉男神形象也快要不保，民宿閣樓天花板容納不下他184cm的身長，堂堂「鬼怪」上演撞到頭痛到在地上滾的超接地氣畫面！四人私下自然互動將在鏡頭前毫無保留呈現。
談到《鬼怪》對自己的意義時，孔劉感性表示：「那是我人生中最燦爛的一個冬天。」劉寅娜則形容：「不管過了多久，都像被固定在記憶裡一樣，隨時都能回到當時。」而當眾人聊起10年前一起拍攝的日子時，氣氛也逐漸從歡笑轉為感傷。金高銀忍不住感性表示：「我們真的有很好的團隊默契，是因為彼此都在，才能一起撐過來。」一旁的劉寅娜聽完也紅了眼眶，看著孔劉哽咽說道：「我覺得哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」短短一句話瞬間道出無數劇迷心聲。
李棟旭（左）與劉寅娜重逢，火花依舊。（圖／Hami Video提供）
預告尾聲更捕捉到孔劉眼眶泛紅、金高銀當場落淚的畫面，讓觀眾光看預告就已經先哭成一片海洋。從蕎麥花、紅圍巾到海邊燈塔，一個個經典元素即將重新被喚醒，也讓這部創下20.5收視紀錄的傳奇韓劇，再度掀起席捲全亞洲的回憶殺。 《鬼怪十週年之旅》7月5日起每週日於Hami Video全台獨家播出。
此外，Hami Video將於6月22日起每週一跟播韓國全新料理實境競賽節目《街頭餐廳鬥士》，集結20位來自不同領域的餐飲專家同場較勁，包括《拜託了冰箱》明星主廚「中式料理大師」李連福、「日料名廚」鄭鎬泳，還有「七星主廚」Edward Kwon，以及《黑白大廚》第一季黑湯匙「阿姨無菜單料理一號」金美玲老闆等重量級人物。節目不同於一般廚藝競賽，而是直接將參賽者拉上街頭開店做生意，最終由顧客用真金白銀投票，決定誰能留下、誰將淘汰，開播前就引發高度關注。
《街頭餐廳鬥士》最大特色在於徹底拋開名氣光環。所有參賽者必須重新打造全新品牌與餐飲概念，從零開始經營，過去累積的招牌與資歷通通不算數。更殘酷的是，現場採取「盲測制度」，顧客無法得知掌廚者身分，只能依照餐點與服務品質做出選擇。更將挑戰一次迎來2000名顧客，除了考驗料理實力，也考驗經營、出餐與現場應變能力。有參賽者興奮表示：「這對我來說是機會！」也有知名主廚自信透露：「終於可以做一直想做的東西了。」
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