睽違109年！ 北港媽首度南巡破例讓腦麻兒鑽轎

北港黑面三媽睽違109年，首度出巡下台南，原本不開放鑽轎，但20號晚間，破例讓7歲腦麻兒鑽轎底，讓家長感動淚謝。（圖／TVBS）

北港朝天宮的「黑面三媽」睽違109年，南下出巡，首度進入台南鬧區，為了避免影響交通，一度不開放信眾鑽轎，但北港媽這回特地破例，讓7歲的腦麻兒鑽轎，讓媽媽當場感動落淚，直呼終於被看見了。

北港朝天宮的黑面三媽在睽違109年後，再度展開南巡活動，首度南下台南進入府城市區遶境，此次盛事吸引了眾多信徒前來參與。為避免影響交通，活動原本不開放民眾鑽轎，但在一個特殊時刻，媽祖鑾轎突然改變方向，廟方人員表示「平安健康喔，來抬高一點喔」，特別破例讓一位媽媽帶著7歲的腦麻兒子一起鑽轎底，成為當天首位獲此殊榮的信眾。

這位來自台南西港的王媽媽，本身是北港人，嫁到台南後曾多次追隨白沙屯媽祖遶境。她表示過去幾年雖然帶著兒子去追白沙屯媽祖，但從未想過要鑽轎，因為確實不方便，這次能有這樣的經歷讓她非常感動。王媽媽眼含淚水，不斷表達自己的感謝之情。

王母放棄經營的超商，全職陪腦麻兒復健，細心照顧至今7年，首度鑽轎底，讓她又驚又喜。（圖／TVBS）

更令人驚訝的是，這次能遇上北港媽祖南巡的百年盛事，完全是一連串的巧合。當天王媽媽帶兒子復健結束後，北港媽祖的陣頭恰巧出現在他們面前。王媽媽激動地表示，他們真的很幸運能被媽祖看見，她感謝媽祖的慈悲以及廟方人員的支持。

王媽媽的兒子出生時因腦出血導致腦麻，她已照顧孩子七年。為了全心陪伴孩子復健，她放棄了原本經營的超商事業。王媽媽從未放棄希望，現在有了北港媽祖的加持，讓全家人更有信心面對未來，希望透過媽祖的庇佑，孩子能平安健康地成長。

