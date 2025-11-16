睽違109年 北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，並由具有深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，循古禮南下台南展開遶境活動，今（16）日第一站入境鹽水區，台南市長黃偉哲在場接駕。距離上一次同樣形式的巡歷，已相隔109年，是難得一見的歷史性場景。
市長黃偉哲表示，暌違109年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵。希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。
「南都巡歷」可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。
儘管這段百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到民國100年（2011年），北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。
此次巡歷路線延伸至大台南17個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也讓媽祖信仰在現代再次與城市生活緊密相連。今日接駕儀式，包括立委陳亭妃，議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、趙昆原，立委林俊憲、賴惠員服務處及各議員服務處等皆派員參與，共同見證這場跨越世紀的文化再現。
