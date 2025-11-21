睽違109年「黑面三媽」南巡府城！遶境禁忌一次看…「3類人」勿觸神轎

生活中心／吳泊萱報導

北港朝天宮「黑面三媽」相隔109年，再次遶境台南。（圖／翻攝畫面）

雲林北港朝天宮睽違14年，再度重啟「南都巡歷」，也是「黑面三媽」相隔109年後再次遶境台南。廟方於11月15日起駕，經嘉義縣鹽台南山線進入台南市舊府城，預計駐駕普濟殿和祀典大天后宮。命理專家楊登嵙提醒，參加進香遶境要特別注意禁忌事項，以免冒犯神明，其中3類人更是要避免觸碰法器。

楊登嵙表示，這次南都巡歷，象徵雲林與台南兩地宗教與文化交流延續，意義非凡，台南共有107間宮廟接駕，展現眾神之都的宗教熱情，但信眾參加媽祖進香遶境，也有諸多禁忌要特別留意，以免冒犯神明。

雲林北港朝天宮「黑面三媽」重啟「南都巡歷」。（圖／翻攝畫面）

楊登嵙指出，第一次參加進香者，要穿全套新衣，展現出對神明的敬意。另外，女性月經期間、守喪未滿1年，或正在治喪者，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。參加進香者必須是潔淨之人，不能進出喪家、月內房，在出發前必須以香末焚燒淨身，隨身物品及車輛也必須淨過。

持香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所；身穿號褂者，不得進洗手間；持旗時不可倒置，以示尊敬。起駕宴後須茹素直到祝壽大典結束後才可開葷；隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

雲林北港朝天宮「黑面三媽」出巡繞境。（圖／翻攝畫面）

楊登嵙也提醒，懷孕者不能鑽轎，以免轎底八卦傷到胎兒；鑽轎時不能起身觸碰鑾轎、不能戴帽，若有背包必須放在胸前，以免影響鑾轎通行。

此外，進出廟門時不要踩門檻，有不敬之意；進廟宇時（由內往外看）要從左邊龍門進、右邊虎門出，進門抬左腳、出門抬右腳，象徵平安吉祥。

而在遶境期間，信眾們的言行舉止也代表著媽祖，所以不能口出穢言、亂講話，要把「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊；不可隨地吐痰、抽菸。遶境時，貼身衣物不得露出，可將穿過的衣物以便利袋寄回家，又或是晾曬在車內。最後無論是提前回家或是結束遶境，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖行程，祈求平安。

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

