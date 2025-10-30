睽違11年來訪！南韓高規迎習近平 反中示威高調尬場

警方圍起重重人牆，將抗議人士帶走。（圖／美聯社）





中國國家主席習近平，睽違11年再度訪韓進行國事訪問，將在1日與南韓總統李在明會晤，南韓以高規格國賓禮迎接，希望藉此拉近韓中關係，但民間反應卻大不同，有保守團體開車跑到川習會場附近，高聲抗議，場面一度混亂。

反中示威人士：「習近平OUT，習近平OUT。」

轉個彎，就是習近平抵達的釜山金海機場，保守派反中示威人士就趕來在機場外圍，高喊抗議。

反中示威人士：「習近平OUT，中國習近平OUT。」

警方圍起重重人牆，將抗議人士帶走。

廣告 廣告

反中示威人士：「警察違反集會法逮捕，這就是南韓。」

不滿李在明政府接連推出親中政策，大批示威群眾從APEC舉行，就如影隨形。

示威民眾：「李政府親中行為的種種舉動，並不是南韓國民想要的，國民還是想跟西方自由世界親近與保持友好關係。」

擔心示威衝擊，好不容易回溫的韓中情誼，習近平下榻的飯店附近，架設封鎖線，布置重重警力，想聽到抗議聲也難。

南韓當局在金海機場鋪上紅地毯，備好禮賓車，睽違11年，中國國家主席習近平終於再度訪問南韓，南韓以最高規格國賓禮遇接待，想藉此再度拉近韓中距離，南韓總統李在明接受中國官媒新華社專訪，強調要推動兩國合作，還得讓人民有感。

南韓KBS新聞報導：「在今天公開的中國新華社書面專訪中，李在明總統還提到韓半島和平與核問題，為了實質性解決核問題，中國必須發揮建設性作用。」

習近平1日，將與李在明舉行函中高峰會，並與南韓財閥巨頭進行晚餐會，日本首相高市早苗則在協調31日與習近平會晤，相較於官方的高調歡迎，對南韓民間來說，反中依舊是澆不熄的浪潮。