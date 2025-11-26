睽違11年！魏如萱驚喜合體陳綺貞 等1年半宣布明年小巨蛋開唱

金曲歌后魏如萱於日前在上海舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，找來重量級嘉賓陳綺貞驚喜現身，兩大天后相隔11年再度同框合唱，引全場尖叫連連。魏如萱更宣布，將在2026年2月睽違3年重返台北小巨蛋，讓粉絲相當期待。

魏如萱於日前在上海舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，找來重量級嘉賓陳綺貞驚喜現身。（圖／好多音樂 提供）

演唱會中，魏如萱在陳綺貞登場前，先以幽默暖場：「手機準備好喔～你們『綺待』嗎？我也好『綺待』！」陳綺貞一登台，全場尖叫蓋過音樂，兩人合唱〈在不確定的世界裡〉，這首由陳綺貞為魏如萱創作的歌曲，陳綺貞開口第一句便讓全場感動不已，她坦言：「這兩年音樂節改編很多歌，但這首我不太敢唱，因為它像是屬於魏如萱，或是屬於我和她的歌。」魏如萱則說：「站在她旁邊我快石化了啦！」

魏如萱（左）與陳綺貞（右）相隔11年再度同框合唱。（圖／好多音樂 提供）

魏如萱在偶像陳綺貞面前，收起調皮性格表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」她還笑稱：「這是珍珠巡第六場，因為有綺貞，今天叫『怪綺的貞珠』！」引全場爆笑。陳綺貞認真聽過魏如萱所有歌曲，提議將〈香格里拉〉與〈旅行的意義〉串聯，經陳建騏編曲調整後，打造全新版本〈旅行里拉〉在上海首唱。唱到「說不出你愛我的原因」時，陳綺貞轉頭問：「你愛我嗎？」魏如萱大喊：「愛！」並主動擁抱對方，互動相當可愛。

此外，魏如萱也宣布，在歷時1年6個月的無數申請後，終於在今年順利取得小巨蛋檔期，宣告全新巡演《怪奇的珍珠》將於2026年2月7日、2月8日唱進台北小巨蛋。她信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場將於11月29日（六）中午12點於KKTIX正式開賣。

魏如萱新巡演《怪奇的珍珠》將於2026年2月唱進台北小巨蛋。（圖／好多音樂 提供）

