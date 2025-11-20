睽違12年再續前緣 印度終於買了101枚「標槍」反裝甲飛彈

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部國防安全合作局(DSCA)19日公告，美國國務院已同意一項對印度軍售案，印度將獲准對美採購101枚標槍飛彈、25套發射裝置，總金額為4570萬美元(約新台幣14.8億元)。有趣的是，印度與美國曾於2013年左右討論軍購、共同研發標槍飛彈的可行性，卻未能成案，兩國終於在事隔12年後再續前緣。

美國國防部安合局19日公告，美國國務院已批准一項對印度軍售案，進行「知會國會」程序。此案主要攸關100枚FGM-148標槍飛彈，另1枚飛彈則以「試用」(fly-to-buy)方式購買，還將採購25套「輕量化指揮發射單元」(LwCLU)，或標槍批次一(Block 1)指揮發射裝置。另，還有發射器的基礎訓練模擬器、飛彈訓練彈等附屬裝備、操作手冊、備用組件、訓練與後勤支援等配套。

美國安合局表示，印度是印太地區和南亞政治穩定、經濟發展與和平的重要力量，這次軍售有助於強化美印戰略關係，加強印度國土防禦，且印度可無縫接軌地接受這些裝備與服務。

事實上，印度曾經在2013年左右，與美國探討採購、在地生產標槍飛彈的可行性，隨後美方宣稱可與印度共同研發新版標槍飛彈，但皆未成功，印度隨後也轉向以色列購買「長釘」反裝甲飛彈。兩國事隔12年後再續前緣，終於促成這項軍事採購合作。

此外，美國安合局19日也宣布，國務院已批准販售印度216枚「神劍」(Excalibur)導引彈藥、發射藥、輔助設備與後勤支援等，總金額約4710萬美元(約新台幣14.7億元)，全案同樣已進入「知會國會」程序。

