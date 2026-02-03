睽違12年回歸 費雪率布達佩斯節慶管弦樂團來台

睽違 12 年，布達佩斯節慶管弦樂團將於4月重返台灣，由音樂總監伊凡．費雪（Iván Fischer）親自率領，登上台北國家音樂廳，並攜手 20 歲的小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra），為台灣樂迷帶來兼具深度與感動的音樂饗宴。

費雪被視為布達佩斯節慶管弦樂團的靈魂人物。1983 年，他與鋼琴家佐爾丹．柯西斯（Zoltán Kocsis）共同創立樂團，短短不到 30 年時間，便將其推上國際舞台，躋身全球最頂尖的管弦樂團之列。

廣告 廣告

費雪不只是一位指揮家，更是不斷挑戰傳統的改革者。他透過一連串打破常規的嘗試，重新定義古典音樂的可能性。從創立「維琴查歌劇節」、發起「布達佩斯音樂節」，到重新設計舞台空間，讓觀眾坐在懶骨頭上、與音樂家近距離共享音樂，他致力消弭音樂廳裡的距離感與拘謹氛圍。

他深信僵化的演奏形式會扼殺藝術生命，因此要求團員放下樂器開口合唱，將人聲的溫度注入器樂演奏，並依照不同曲目不斷實驗舞台座位配置，只為追尋那種純淨、透明、彷彿被歷史塵封的理想音色。在費雪的帶領下，布達佩斯節慶管弦樂團迅速建立鮮明風格，擠身十大交響樂團之一。

對費雪而言，音樂從不只屬於殿堂。他同時也是溫暖的教育者，長年投入社會關懷。除了為自閉症孩童舉辦「可可音樂會」，樂團也經常走進偏鄉教堂、醫院與安養院，讓音樂成為跨越城鄉差距、照亮人心角落的力量。

本次訪台的另一大焦點，則是現年 20 歲的德國小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈。出身音樂世家的她，被指揮大師祖賓．梅塔盛讚為「這一代最傑出的天才之一」。艾蜜拉 7 歲即完成獨奏首演，並於 2017 年在匈牙利權威音樂才藝節目《Virtuosos》中奪冠，同時獲得李斯特室內樂團特別獎。

擁有一半埃及、一半匈牙利血統的艾蜜拉，演出足跡遍及 25 個國家，曾登上紐約林肯中心、維也納金色大廳、倫敦皇家歌劇院等世界級舞台，是備受矚目的新生代音樂家。

此次音樂會適逢俄國作曲大師普羅高菲夫誕辰 135 週年，樂團特別規劃兩場風格各異的演出，向這位 20 世紀音樂鬼才致敬。4 月 2 日首場音樂會，將以諷刺幽默的《三橘之戀》組曲揭開序幕，接著由艾蜜拉演出孟德爾頌浪漫動人的《E 小調小提琴協奏曲》，下半場則呈獻氣勢磅礡、象徵勝利力量的普羅高菲夫《第五號交響曲》。

4 月 3 日的演出，樂團將帶來色彩華麗、情感細膩的《仙履奇緣》第一號組曲，並以布拉姆斯溫暖明亮的《第二號交響曲》，為這趟跨越時代與風格的音樂旅程畫下句點。

「伊凡・費雪與布達佩斯節慶管弦」音樂會2月9日中午12時至8時開放中信卡友、MNA金銀卡 優先預購，2月10日中午12點全面啟售。