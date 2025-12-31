睽違12年縣府再辦跨年晚會 張麗善率團隊赴六房媽紅壇祈福

▲睽違12年縣府再辦跨年晚會，張麗善縣長率縣府團隊赴六房媽紅壇祈福。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府睽違12年將於明日再度舉辦跨年晚會，縣長張麗善(12/30)日特別率副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、秘書長曾元煌、機要秘書黃凱達及各局處首長，前往土庫六房媽紅壇參拜，虔誠祈求跨年活動圓滿順利、民眾平安迎新。

縣長張麗善表示，近年來縣府團隊齊心努力，陸續完成多項重大活動，包括睽違34年舉辦的110年全中運、睽違20年舉辦的全國運動會，以及去年盛大舉行的國慶焰火，展現雲林縣在大型活動籌辦上的實力與能量，今年再度迎來睽違12年的跨年晚會，是全體縣府同仁共同努力的成果，她感謝每一位同仁的付出。

張縣長指出，六房媽以移動式過爐聞名，深具文化特色，亦獲文化部肯定並列為縣定無形文化資產，是雲林重要的宗教與文化象徵，多年來縣府在舉辦各項活動前都會前來參拜，屢屢獲得庇佑，讓活動得以平安、安全、順利完成。

張麗善縣長說，這場跨年晚會是許多鄉親期待已久的重要活動，她與縣府團隊特別以感恩與虔誠的心情向六房媽祈求，希望明晚跨年活動能順利舉行，讓所有民眾能在安心、安全的環境中，歡喜迎接新年的到來。