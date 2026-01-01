▲睽違12年雲林跨年晚會，湧入滿場粉絲迎跨年 。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】睽違12年雲林再度舉辦大型跨年晚會，昨114年12月(31)晚在雲林縣立田徑場盛大登場！下午即湧現踴躍排隊人潮，晚會11組卡司輪番上場，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組以及「韓團HIGHLIGHT」，現場吸引超過1萬名以上粉絲共度跨年夜，氣氛high到最高點！縣長張麗善也率領縣府團隊一級主管上台，與民眾齊聲倒數迎接2026。張縣長表示，展望2026，雲林縣將持續各項政策，提供縣民更多服務，也期盼新的一年國泰民安、風調雨順，馬年行大運。

廣告 廣告

晚會開場由I人學長周湯豪展現獨特搖滾魅力，除了帶上新專輯的搖滾歌夯曲「我的I 」，也重新詮釋了經典曲「罵醒我」，為雲林跨年晚會揭開第一波高潮序幕，最喜歡吃魷魚羹的他，聽說雲林魷魚羹很厲害，演唱完畢後更嚷嚷著要趕場去吃雲林100碗了；晚會多組藝人包含薛恩、甜約翰、西屯純愛組、吳卓源及舞思愛等人皆唱超過5首以上歌曲，網友們羨慕大讚大推。

各組藝人更是使出渾身解數、好歌連連誠意滿滿，將雲林跨年當作是個人演唱會般帶來精采表演，其中HIGHLIGHT更在2025年的最後一刻，一起上台與民眾倒數，伴隨著6分鐘的半環場煙火施放，共同喜迎2026；至於小豬羅志祥於跨後壓軸登場開唱，說好的Surprise一連唱跳了7首歌，現場氣氛超嗨媲美售票型演唱會。

張縣長指出，2025-2026雲林縣的跨年晚會挾著超重磅的強大卡司，要讓全國民眾更認識雲林。晚會主題為「Light up Yunlin電光跨年 點亮未來」，其中Light up傳達了對2026年永續、數位與健康的期許，以及未來的雲林有更多創意和創新作法，也期盼透過跨年活動凝聚社會力量，集結縣內豐富文化資源，用跨年晚會點亮全縣，一起迎接更美好的未來。

張縣長也提到，這場跨年及演出從半年前就開始籌劃，自籌備初期至今皆以最高規格進行整體安全規劃與管控，「晚間很感動看到全台那麼多人、還有雲林的鄉親前來參與這場盛會，我們就是盡全力做到最萬全的安全維護和交通便民工作，現場將近滿場。感謝大家非常配合守秩序，讓活動順利舉辦。」

副縣長、同時也是前文化觀光處處長陳璧君表示，雲林縣跨年晚會卡司名單經過多次來回琢磨，精挑細選，就是希望呈現最堅強、最頂規陣容、最精彩的表演帶給大家，有韓流Idol、人氣男神女神、金曲組合輪番上陣的演出，活動也主打免門票入場即可享受國際級視聽盛宴，同時還有周邊市集、景點與農特產品推廣等，現場氣氛相當熱鬧。

文化觀光處表示，跨年晚會結束後，邀請民眾繼續暢遊雲林，縣府整合了網路票選最具人氣的「雲林100景」與「雲林100碗」，為遊客打造超高CP值的「慢遊雲林」攻略。建議民眾可規劃跨年連假遊程，白天先遊百景秘境、品嚐從全縣324道美食中精選出的邪惡鰻魚飯、鴨肉飯、創意甜點虎月燒及地瓜瑞士捲等必吃美食；夜晚則沈浸在熱鬧的跨年氛圍中。

此外，還有3條結合季節限定活動的精選遊程，喜歡文化懷舊的遊客，可選擇「雲中朝聖大道」，參與12月下旬的「糖都嘉年華」，備受矚目的第二屆「糖都嘉年華」活動期間規模空前，不僅規劃26梯次糖廠秘境走讀、6場蔗糖甜蜜走讀及11梯次深度遊程，更安排超過30場手作體驗與20場故事繪本導覽，並匯集20種甜品優惠，以及有高達60梯次的限定風味料理體驗，邀請民眾踴躍參加。熱愛自然的遊客，推薦直奔「雲東森呼吸」，在草嶺石壁森林療癒基地與五元二角步道享受芬多精，大啖苦茶油雞；想祈求新年好運則必走「雲西幸福公路」，前往北港朝天宮、麥寮拱範宮祈福，並在海線品嚐甘苦人料理。

冬遊雲林驚喜不斷，除有跨年狂歡，季節限定美景與觀光工廠優惠更是誠意滿滿，跨年期間正逢落羽松轉紅的夢幻季節，推薦造訪虎尾「青埔」、「富士春」及林內「九芎村」等雲林100亮點秘境，捕捉宛如北國風景的網美大片；緊接著2月中旬「草嶺櫻花季」也將粉嫩登場。

新春期間縣內各大觀光工廠也祭出超值回饋，如「興隆毛巾工廠」推出過年限定台灣LV「茄芷袋」零碼毛巾塞塞樂（限量600個）、造型毛巾多件優惠及滿額贈好禮；「丸莊醬油」祭出商品買五送一(DIY與特價品除外)；「福祿壽觀光酒廠」則有新春滿千送優質酒類活動。邀請民眾把握機會來趟最超值的慢遊之旅。相關活動訊息，請持續關注雲林縣政府文化觀光處官網/ 臉書、慢遊雲林官網/臉書，以及下載慢遊雲林APP，獲得第一手最新消息。