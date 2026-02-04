睽違12年 伊凡費雪攜布達佩斯節慶管弦樂團再訪台

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）睽違12年，布達佩斯節慶管弦樂團4月將由音樂總監伊凡．費雪領軍，攜手小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈4月訪台，向台灣樂迷展現獨特東歐傳奇之聲。

牛耳藝術發布新聞稿表示，這次音樂會曲目扣合俄國作曲大師普羅高菲夫誕辰135週年，4月2日排出普羅高菲夫諷刺幽默的「三橘之戀」組曲以及「第五號交響曲」；4月3日將帶來「仙履奇緣」第一號組曲，向這位20世紀古典音樂鬼才致敬。

布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra）1983年由伊凡．費雪（Iván Fischer）與鋼琴家佐爾丹．柯西斯（Zoltán Kocsis）共同創立，當年因不滿傳統交響樂團如博物館般的僵化演出，決心親自打造一支「像室內樂團一樣緊密」的頂尖交響樂團。

費雪大膽重塑舞台邊界，讓觀眾坐在懶骨頭上與音樂家並肩而坐，消弭了傳統音樂廳的冷冽距離感。他要求團員排練時放下樂器開口合唱，將人聲靈魂注入器樂演奏中，並按每首曲目重新實驗舞台座位編排，追求「透明音色」。他以一系列打破常規創舉，重新定義了古典音樂的生命力。

這次受邀隨團來台的小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra）現年20歲，曾被大師祖賓．梅塔讚譽為「這一代最傑出的天才之一」。艾蜜拉7歲便完成獨奏首秀，已登上紐約林肯中心、維也納金色大廳、倫敦皇家歌劇院等頂尖殿堂，這次將與樂團合作孟德爾頌「小提琴協奏曲」。

「指揮大師伊凡．費雪與布達佩斯節慶管弦樂團」音樂會將於4月2日及3日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1150204