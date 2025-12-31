睽違12年！KARA陪台粉跨年倒數 嗨跳經典歌掀回憶殺：我愛台北

「臺北最High新年城—2026跨年晚會」31日晚間7點在市政府登場，儘管天空不作美，依舊吸引20萬觀眾熱情朝聖。今晚的焦點正是韓國傳奇女團「KARA」睽違12年現身來台，她們在倒數前登台，一連帶來多首經典舞台，隊長奎利也感動表示：「很高興可以在12月31日來到台灣，我覺得很幸福哦！」

韓國傳奇女團「 KARA 」睽違 12 年現身來台北唱跨年。（圖／北市府觀傳局 提供）

KARA成員奎利、昇延、妮可、知英及齡智獨家受邀登上台北跨年，共帶來〈Lupin 〉 、〈Mamma Mia〉、〈When I Move〉、〈Honey〉、〈Mister〉及〈Step〉6首演出，經典歌曲帶領全場一秒回到與KARA的記憶時光，為現場氣氛掀起高潮。

久違來台演出，齡智甜喊： 「今天下雨的日子 沒想到大家還來看我們，我們也想你們哦！」隊長奎利則開心說：「很高興可以在12月31日來到台灣，我覺得很幸福哦！等等還會跟大家一起倒數，要開心的跟我們一起哦！」

KARA 用中文甜喊：「我愛台北！」（圖／北市府觀傳局 提供）

而在倒數時刻，KARA也和線上線下所有歌打共同倒數，並欣賞長打6分鐘台北101璀璨煙火，迎接新一年到來。5人也一同用中文甜喊：「我愛台北！」融化全場。

