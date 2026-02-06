睽違13年！冰島天團múm驚喜宣布4月襲台 揭秘葡萄園錄音絕美音色

來自冰島的獨立電子樂團múm，將在今年4月帶著全新作品重返台灣舞台。Young Team Prdocutions提供

來自冰島的múm，以柔軟如耳語般的歌聲與怪異迷人的取樣聲響，在音樂圈建立起極具辨識度的專業深度。從1999年首張專輯《Yesterday Was Dramatic, Today Is OK》開始，他們便以安靜的力量改寫了獨立電子樂的樣貌。睽違整整13年，這支充滿靈氣的天團終於宣布將在今年4月帶著全新作品重返台灣舞台，消息一出隨即引發文青圈與樂迷的高度關注。

葡萄園裡的12年磨一劍

25年後，múm帶著睽違12年的第七張專輯《History of Silence》回歸。這張專輯的誕生過程極具詩意，樂團特別遠赴義大利南部的一座葡萄園，將自己投入被葡萄藤包圍的錄音室。

成員們白天錄音，晚上則持續雕刻那些如同光影、水滴般的聲音微粒，更找來弦樂團SinfoNord加入，讓歌曲在靜謐與飽滿之間拉開全新的空間感，細膩展現樂團沉澱多年的創作實力。

遠距友誼組裝奇幻陣型

múm的成員現今分散在冰島、芬蘭、德國與希臘，全靠著數位科技與堅固的友情組裝起每一次的排練。有人在露營車裡熬夜編寫弦樂，有人則從不同城市遠端錄製人聲，最終在舞台上匯聚成奇幻又溫暖的陣型。

現場演出的múm與耳機裡的聽感截然不同，新歌〈Miss You Dance〉以電子鼓點開場，鋼琴與合成器交織探出，而經典舊作中的風聲、海浪與玩具聲，更會在空間中層層疊加，宛如將觀眾關進一個柔軟的天氣實驗室。

睽違13年的台北透明之夜

今年4月，múm要把來自冰島的風聲、弦樂與剛剛好的沉默，帶來闊別已久的亞洲。這不僅是台灣樂迷等待了13年的重逢，更是一個能讓自己在繁忙城市中徹底慢下來的機會。演出將定於4月8日舉行，現場將呈現《History of Silence》中花費漫長時光才長出來的清澈透明。門票將於2月12日中午12點在KKTIX正式啟售。

múm Asia Tour 2026 - TAIPEI

日期｜2026年4月8日 (三)

時間｜19:00入場、20:00 開演

場地｜The Wall Live House 台北市羅斯福路四段200號B1

票價｜預售1880元／現場2080元

購票請洽｜KKTIX https://youngteam.kktix.cc/events/mum2026

啟售時間｜2026年2月12日 (四) 中午12點

主辦單位｜Young Team Productions



