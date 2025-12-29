睽違1330天「鳳凰旗」再度高掛 李在明重回青瓦台辦公

南韓總統李在明。（圖／達志影像美聯社）

南韓總統李在明，今天正式遷回青瓦台辦公，象徵國家元首的「鳳凰旗」，在青瓦台再度升起，南韓時隔1330天，再度回歸「青瓦台時代」。過去三年對遊客開放的青瓦台，目前暫時不開放參觀，不過南韓媒體報導，未來可能透過預約方式，有限度開放。

南韓總統李在明。（圖／達志影像美聯社）

南韓總統李在明今天正式遷回青瓦台辦公，象徵國家元首的「鳳凰旗」在睽違1330天後再度在青瓦台升起，南韓正式回歸「青瓦台時代」。李在明配戴象徵「統合」意涵的藍白紅三色領帶，在青瓦台召開第一次幕僚會議，並計畫透過直播方式淡化「帝王式總統」的形象。過去三年對遊客開放的青瓦台目前暫停參觀，但未來可能透過預約方式有限度開放特定區域。

廣告 廣告

李在明的車隊今天駛入青瓦台，這是他上任後首次回到青瓦台上班。現場民眾高聲歡呼，熱烈歡迎李在明的到來。韓聯社記者李多賢（音譯）表示，由於青瓦台官邸的整修工程仍在進行中，短期內總統將如同今天一樣，從漢南洞官邸往返青瓦台上下班。

李在明今天的第一個公開行程是與幕僚一同舉行茶敘。韓聯社記者李多賢（音譯）說明，總統未來將主要在「與民館」辦公，以便與幕僚在近距離下進行更緊密的溝通，處理大部分公務。象徵國家元首的「鳳凰旗」也在青瓦台重新高掛，代表南韓重回「青瓦台時代」。

青瓦台從2022年5月到2025年7月底對大家開放，累計超過852萬人次參觀。根據韓國媒體報導，雖然青瓦台目前暫停對外開放，但未來可能考慮比照以往，有限度地開放特定區域，像是迎賓館、春秋館外圍，讓民眾透過預約的方式入內參觀，但確切時間尚未公布。

南韓總統重返青瓦台辦公，不僅象徵著政治傳統的回歸，也讓許多期待參觀這座歷史建築的民眾充滿期待。李在明總統選擇在這個具有歷史意義的場所工作，同時也試圖透過新的工作方式和溝通管道，建立更親民的領導形象。

更多 TVBS 報導

原來是內鬼！個資外洩查陸籍前員工 「酷澎」股價暴跌

韓「超級外交週」！ 李在明見川普、習近平 約訪高市早苗中

韓總統府正式遷回青瓦台 李在明入駐擺脫「龍山時代」支持者喊萬歲

北韓版「薩德」！ 朝軍試射遠程地對空飛彈 韓軍：都在掌握中

