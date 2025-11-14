睽違14年再度來台辦活動! 日劇男神山下智久抵台

生活中心／綜合報導

日劇男神山下智久又來台灣了，睽違14年，再度來台舉辦見面會，週五下午班機抵達台灣，有粉絲清晨就來等，40歲的他，儘管已經不是鮮肉花美男，但狀態好到嚇人，這次山下智久來台3天行程，明天（15日）將一次舉辦3場粉絲見面會。

V領針織衫、牛仔褲，再搭頂漁夫帽、墨鏡，簡單造型就超帥！睽違14年，日本日劇男神山下智久又來台灣了，週五下午抵達台灣，沿路親切微笑，不斷向粉絲揮手致意，還稍稍停下腳步，大方和粉絲合照，現場人多到，山下智久差點搭不上保母車。山下智久粉絲：「我4點半就抵達，喜歡他15年以上從國中開始，從發行黑膠唱片那次開始，基本上還有巡迴都有去，之前也住過日本，所以住在日本的時候追好追滿，我喜歡山下智久超過20年了，這次見面會3場我是申請2場，一開始是看日本的紅白節目，先入坑傑尼斯，之後一直去補他們的綜藝，然後發現山下智久很帥，就入坑了顏控，真的很難得，這次就是大家等超久的，所以很開心，他一出道，大概我15-16歲就看了，到現在，所以這次一定要來追，以前沒追過。」

睽違14年再度來台辦活動！ 日男神山下智久抵台 逾700粉絲迎接

日劇男神山下智久睽違14年來台辦專場活動（圖／民視新聞）





山下智久再度來台辦專場活動，門票秒殺，儘管加場，一天連開3場，一樣不夠，3場預計吸引將近5000名粉絲朝聖，松山機場內，約莫700位粉絲一早就來卡位，各種手舉牌，想嫁的、我今天生日的，都有。山下智久粉絲：「因為我今天生日，因為20年前就非常喜歡他，第一次來這邊接機，所以希望他可以注意到我，我從他東大特訓班（就喜歡），應該有15年了，我的青春嫁給了他，然後我現在嫁給我先生，我早上的（見面會）時間，第一場因為兩場都沒搶到，加場的時候有搶到，所以就很開心。」





山下智久年過40，體態仍保養得宜（圖／"Netflix Malaysia"YT）





還有男粉絲現場開唱，從傑尼斯時期改造野豬妹、求婚大作戰、在朝九晚五裡演和尚，花式撩妹，一直到近期在影集中大展好身材，年過40了狀態還是很好，這次粉絲見面會，還有傳聞，因為山下智久是周董周杰倫的粉絲，這次神秘嘉賓會不會真的兩大巨星再同框，成焦點。山下智久這次來台，準備待3天，週六見面會沒搶到票，粉絲們還是有機會在台灣街上捕獲野生男神。





