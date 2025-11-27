睽違147天再度出海！海鯤號完成第4次海測 台船：近期將執行浮航測試項目

國造潛艦「海鯤號」今（27）日睽違147天再度出海執行第四次海上測試，台船指出，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行。

海鯤號7月3日完成第3次浮航海測後，即進入乾塢進行檢整，9月2日夜間7時移泊至第高雄港91號碼頭，期間發生國安會諮詢委員黃曙光及時任台船董事長的黃正弘相繼請辭，引發外界對海鯤號能否造艦成功質疑，原定在11月底前交艦的規劃確定跳票，不過，海鯤號今再度出海海測。

據悉，今明兩天海鯤號都將出海執行海上測試，當完成浮航後，即會進行潛航測試，在今日完成浮航後，台船發出新聞稿表示，依「海鯤軍艦」海試（SAT）計畫，已於今日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。

