睽違147天！海鯤號今第4度海測 顧立雄曝最新進度
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
台灣國艦國造首艘潛艦「海鯤號」6月17日上午首度啟動海上測試（SAT），備受各界關注；而在睽違147天後，今（27）日再度於高雄港進行第4次海測。對此，國防部長顧立雄今（27）日在行政院院會後記者會透露，待此次海測結果出爐後，才會再規劃第5次的浮航測試，如果一切順利，才會執行淺水潛航測試。
針對「海鯤號」測試進度，顧立雄說，現在就這個相關的這些主機、電力管理系統、整合載台管理系統等項目，完成海測前整備，因此這次再進行一個浮航測試，主要就是在執行主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試。
他強調，「我們等到這次測試（海測）結果出爐，才會再規劃第5次的浮航測試，如果順利的話，才會再進行淺水潛航測試」。
「海鯤號」原定應於11月交艦，但因故有所延宕，顧立雄10月在立法院外交及國防委員會報告前受訪時說，要在11月完成相關測試與交艦，「有相當大的挑戰」，會持續請海軍及台船努力，倘若屆時真的無法如期交艦，將會依約計罰，每天罰台船19萬。
原文出處：快新聞／睽違147天！海鯤號今第4度海測 顧立雄曝最新進度
