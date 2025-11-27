睽違147天！海鯤號拚進度第4度出海「浮航測試」

國造潛艦海鯤號睽違147天，今天在高雄港進行第4度出海浮航測試。（圖／東森新聞）





面對中國威脅，政府展現防衛決心，編列1.25兆的國防特別預算，同時間國造潛艦海鯤號睽違147天，今（27）日在高雄港進行第4度出海浮航測試，吸引大批軍事迷到場替海軍加油打氣。

國造潛艦海鯤號一早8時多在海軍及海巡艇，多方護衛下破浪前行。上頭甲板還站了好幾名海軍官兵，準備展開海測，港邊也聚集不少軍事迷，拉紅布條替國軍加油。

軍事迷：「來幫這個台船跟256戰隊，還有海鯤的官兵，幫他們加油。」

據了解，海鯤號目前尚未達到潛航測試階段，27、28日兩天會連續進行兩次浮航測試，被解讀是替首次潛航做準備。測試過程保密到家，高雄港即時影像還一度沒有訊號，海鯤號交艦進度落後，專家分析技術性整合問題，還有待台船和海軍來克服。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「懂這些問題，然後懂怎麼樣去解決，這些問題的人，隨著潛艦小組解散之後來講，其實我們這方面的人才是付之闕如，下一艘潛艦在製造的時候很可能要改弦易轍，你該請教專家就去請教專家，該去談技術授權就去談技術授權。」

海鯤號睽違將近4個多月，同時間還可看到台船研發軍用級無人船，奮進魔鬼魚也在港邊測試，就在政府喊出編列1.25兆國防特別預算之際，各項軍備加緊趕工進度。

提升國軍不對稱戰力，對美採購新型武器，史無前例破兆預算，總統賴清德表示中國2027年完成武統台灣的準備為目標，政府加速台灣的軍事整備，這話引發熱議難道是間接證實中國攻台時間。

立委（國）羅智強：「天價軍費，你買到的只是喪權辱國，買到是海峽中線淪喪，買到的是圍台軍演的常態化。」

府方澄清是錯誤片面解讀，當前面對中國文攻武嚇，政府展現護國決心，在野表態嚴審把關，確保每分錢都能發揮最大的防衛效益。

