睽違147天！海鯤號第4度出海浮航測試 專家：為潛航準備

國造潛艦海鯤號於11月27日在高雄港進行第4度海測，吸引眾多軍事迷到場觀看。（圖／TVBS）

國造潛艦海鯤號，今天(27號)在高雄港進行第4度海測，是繼7月3號後，睽違147天再度出海，一大早就吸引軍事迷到場觀看，而軍事專家也分析，這次浮航要測是兩大系統，是為了接下來的潛航做準備，不過台船因為延誤交艦，12月起每天挨罰19萬，力拼今年交艦。

一大早，眾多軍事迷便拉起紅布條來到高雄港邊為國軍加油打氣。軍事迷表示，他們期待很久，得知27日上午有睽違已久的試航消息，因此再度來到現場為台船、256戰隊以及海鯤號的官兵們加油。在眾人引頸期盼下，海鯤號果然在上午8點30分左右現身，進行第4度出海浮航測試。

軍事專家紀東昀分析，此次測試重點在於整合船舶管理系統和電力系統。他解釋，海鯤艦在下水後新增了許多裝備，導致電力系統的需求增加，這次的浮航測試預計為之後的潛航測試做準備。紀東昀進一步指出，這回浮航要測試兩大系統，同時為潛航做好準備。

眾多軍事迷拉起紅布條來到高雄港邊為國軍加油打氣。（圖／TVBS）

根據原定計畫，海鯤號應在今年9月完成海測，11月交艦，但現在看來已無法達成這個時程。國防部長顧立雄日前證實，台船將因違約每天被罰19萬元，而台船則努力爭取在今年度完成交艦。

紀東昀表示，未來海鯤號至少會進行兩次潛航測試，第二次潛航測試將在較深的海域進行魚雷操作射擊。一旦完成魚雷射擊，整個測試過程就會告一段落，接著就能進入交艦程序。除了27日的海測外，專家預估28日海鯤號也將出海浮航，模擬未來潛航需測試的項目。若後續兩次潛航測試順利，海鯤號有望在今年內完成交艦。

