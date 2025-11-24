睽違15年復出...浪花兄弟有望「重返跨年舞台」？邱凱偉鬆口了

記者宋亭誼／台北報導

（左起）陳志強、竇智孔、林智勝、Darren、康茵茵參與高爾夫球名人賽。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

藝人陳志強與Darren（邱凱偉）熱情為「大師兄」林智勝舉辦的「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽站台，兩人不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。Darren當天102桿的成績符合他平時95到100多桿的水準，並靠著登場造型成功奪下最佳造型獎，對此，他笑說完全沒想到是靠服裝拿獎，也大力肯定這場比賽的公益意義：「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去。」

Darren（左）現身力挺林智勝。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

陳志強與曾智希近年積極備孕，原本心願是希望孩子能生天秤座或射手座，但Darren的兒子Travis太可愛，讓夫妻倆現在轉念「水瓶座也不錯」。陳志強更公開向Darren喊話：「他老二要跟我的老大ㄧ樣大！」現場笑聲不斷。

至於爸爸經的部分，Darren也分享與Travis的可愛日常。Travis現在會學著爸爸說：「大家好，我們是浪花兄弟。」甚至在家裡不吃飯或調皮時，只要視訊連線找「叔叔」陳志強訓話，他馬上乖得像天使。兩人笑稱：「我們彼此的孩子都能管！」暖心又爆笑。

Darren與陳志強在球場上互虧。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

Darren分享「浪花兄弟」近況，坦承雖然尚未有明確計畫，但兩人正在積極準備，期待能重返各大音樂節或跨年舞台，引發粉絲滿滿回憶殺。粉絲甚至狂敲碗，直說兩人完全沒變老。陳志強也補充，有粉絲為了再見到他們，竟透過「朋友的朋友的朋友」一路追到工作地點，還有人從內地飛來支持，讓他感動不已。

說到「浪花魂」，陳志強特別誇讚Darren在武漢場重現招牌造型的敬業精神。Darren為了回味當年長髮造型，竟親自手工製作羽毛飾品，完全喚醒當年舞台記憶。陳志強直呼：「雞皮疙瘩都起來了！真的有回到那個時候。」

