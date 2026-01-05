睽違15年！《無量義再現》感動如昔

馬來西亞新山在年末舉辦一連兩天四場的《無量義再現》經藏演繹，感動了無數的觀眾。莊嚴法會的背後，是一群沒有領半毛錢的志工，在幕後默默地用心付出。

化妝造型師 余偉材：「我今天早上五點多 六點到，然後畫了十多 二十個演員，我今天是第一次做慈濟的造型，慈濟妝 慈濟的(髮)髻，是我的第一次在這麼大的會場，然後發現原來慈濟這麼多人。」

除了舞台上美麗的妝容，在廚房裡，準備餐食的香積志工同樣忙碌。

慈濟志工 池燕萍：「我真的是很有福報，我們吉打的師姊，她們一個團隊這樣進來幫，真的幫到很多。」

當熟悉的手語與經文唱誦再次響起，《無量義再現》勾起了志工的集體記憶。

慈濟志工 曾玉時：「特別讓我回味，2012年吉蘭丹，曾經有做過無量義經，這一次 看到無量義再現，我就覺得非常感動，又讓我回想起，我們吉蘭丹以前，我們自己本身沒有放棄，所以我們轉機我們也要來看，我們吉蘭丹共有八位過來。」

新加坡慈濟執行長 劉瑞士：「剛才在現場 非常感動，我看了都會雞皮疙瘩，。」

藉由一場無量義法會，來自各地的愛心善念匯聚一堂，共同見證慈濟在南馬的付出，並將繼續航向更遼闊的美好未來。

