睽違15年Jeep重返台灣 寶嘉聯合首波引進Wrangler Sahara車型

睽違台灣市場長達15年，美國經典越野品牌Jeep由寶嘉聯合取得代理權，將於2025年12月10日重返台灣！這個自1941年創立以來便奠定硬派越野形象的品牌，在轉換新任總代理後，首波引進的重點車型鎖定為Wrangler Sahara。

寶嘉聯合將於2025年12月10日舉辦的活動中發表Jeep Wrangler Sahara越野休旅車款；該車型搭載2.0升渦輪增壓引擎，具備270hp最大馬力與40.8公斤米扭力輸出，配備8速手自排變速箱；作為一款強調地形穿越能力的車型，該車也配置了Real-Time 4WD四輪驅動系統及加力箱設計，是一款貨真價實的越野車！

廣告 廣告

Jeep Wrangler Sahara標配12.3吋中控螢幕，支援Apple CarPlay與Android Auto功能；駕駛輔助系統則涵蓋了ACC主動式車距調節巡航、車道偏離警示、盲點偵測、後方側向來車警示以及駕駛疲勞警示等配備。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）