睽違16年「不老男神」回來了！林志穎驚喜登《2026紅白》 與35組豪華卡司陪觀眾過除夕

《2026紅白》開場大團拜，華麗卡司陣容一字排開。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》於115年1月31日在台北小巨蛋盛大登場，廣邀觀眾齊聚一堂迎接新春。台視總經理周法勛表示：「很高興再次與大家相聚小巨蛋，感謝黃崧董事長大力支持，讓團隊全心打造最高規格的除夕特別節目，陪伴觀眾圍爐過新年。」周總經理除了呼籲觀眾在除夕夜準時鎖定轉播，也邀請大家年後持續關注台視轉播的《WBC世界棒球經典賽》，共同為中華隊加油。今年最受矚目的焦點，莫過於「不老男神」林志穎睽違16年再次重返《紅白》舞台，當年他曾參與2010年首屆演出，如今再度回歸，象徵意義重大，引發全場粉絲瘋狂尖叫。

廣告 廣告

比莉帶來熱辣舞台，嗨翻全場氣氛。台視提供

35組豪華卡司齊聚與林懷民馬戲團魔幻開場

本屆《2026超級巨星紅白藝能大賞》特別邀請國際知名舞蹈家林懷民擔任導演，帶領「FOCASA馬戲團」擔綱開場演出，透過馬戲、肢體與音樂交織出的魔幻篇章，引領觀眾踏入奇幻世界。多段高難度動作輪番上陣，讓小巨蛋瞬間化身為夢幻舞台。緊接著登場的是每年最受矚目的開場大團拜，由總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉領軍。今年陣容極其豪華，包含林志穎、日本人氣男團King & Prince及全球組合&TEAM在內，共計35組影、視、歌巨星一字排開，氣勢磅礡。現場卡司齊聲高喊「精彩奔騰、馬到成功」，曾莞婷也親臨現場送上「馬上有錢、馬上找到對象」的祝福，並與觀眾互動玩遊戲，共迎新春。

蘇慧倫暌違五年登《紅白》，溫柔嗓音擄獲觀眾。台視提供

蘇慧倫與比莉傳奇再現引爆小巨蛋熱氣氛

表演環節同樣精彩紛呈，「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫睽違五年再度登上《紅白》舞台，率領16位舞者氣勢登場。她以整齊劃一的手形舞搭配溫柔嗓音演唱〈929〉，隨後帶來〈黃色月亮〉，現場更出動特別製作的五公尺大月亮道具，燈光與造景呼應歌曲意境，畫面唯美動人。緊接著，「樂壇傳奇」比莉以經典歌曲〈什麼都不必說〉登場，炫麗造型令全場眼睛一亮。比莉隨後演唱睽違四年發行的新歌〈阿福羅火山〉，洗腦且強勁的旋律瞬間點燃全場節奏，觀眾隨音樂揮舞螢光棒，將舞台氣氛推向最高點。

由林懷民擔任導演的FOCASA馬戲團為《2026紅白》拉開序幕。台視提供

紅、白兩隊超強陣容名單全紀錄

本次參與演出的35組豪華卡司名單實力堅強，紅隊陣容集結蘇慧倫、動力火車、黃妃、辛龍、許富凱、告五人、蔡旻佑、白安、李千娜、顧穎、呂士軒、JUD 陳泳希、Karencici；白隊則由比莉、龍千玉、蕭煌奇、盧廣仲、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、八三夭、Feng Ze邱鋒澤、FEniX、J.Sheon、TRASH、someshiit 山姆組成。此外，節目亦邀請蕭景鴻（阿弟）、蔣三省、U:NUS、F.F.O、笨港國小合唱團登台進行特別演出。眾星雲集的陣容與精湛的表演，為2026年的除夕夜注入強大的娛樂能量。

比莉熱力四射。台視提供



回到原文

更多鏡報報導

大S「子女缺席」母親逝世週年雕像揭幕儀式 後母馬筱梅回應「曝孩子行程」

快訊／馬如龍兒子家中猝逝享年49歲 一度「恢復心跳」仍急救失敗

李雅英生日「捐29萬」送給孩子們的禮物 跨出第一步「在台家人」反應曝光

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」