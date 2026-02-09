睽違16年 林志穎重返紅白 嗨翻小巨蛋

林志穎驚喜重返《紅白》。

記者戴淑芳∕台北報導

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日晚間強勢登場，林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，陪伴觀眾迎接金馬年，並一連帶來多首耳熟能詳的經典神曲。

演出一開場，當現場響起那熟悉的旋律，全場尖叫聲瞬間震碎小巨蛋屋頂！林志穎首登台便以活力四射的〈今年夏天〉揭開序幕，身旁30位舞者整齊劃一的步伐強大氣場震撼全場，活力滿點的節奏，讓每個角落都感受到了沸騰的熱力，展現其穩健台風。

隨後曲風一轉，林志穎帶來抒情曲〈17歲的雨季〉溫暖氛圍瞬間將觀眾拉回純真的青春歲月。舞台上邀請來自全校僅約40名學生的桃園笨港國小合唱團員同台，為偏鄉孩子搭起被世界看見的音樂舞台，期待社會能給予更多支持與關注。

除了精采絕倫的演出，林志穎更在台上展現親民魅力，與現場觀眾大玩骰子比大小、豪爽送出新春紅包，更當場加碼現金6600元。林志穎也透露自己最大的期待，就是「推出新作品、舉辦演唱會」，一席話立刻讓現場粉絲充滿期待，為即將到來的除夕夜再添一波驚喜。