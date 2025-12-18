政治中心／綜合報導

先前身陷詐領助理費風波的新竹市長高虹安，經歷17個月停職調查，今天是她復職首日，一早市府團隊列隊迎接高虹安上班，她發表感言一度哽咽，被問到2026是否會競選連任，高虹安表示要先拜會藍白兩黨主席鄭麗文和黃國昌。

一下車花束先送上，睽違17個月，高虹安恢復市長身分，支持群眾夾道歡迎，高虹安還一度說到哽咽。

新竹市長高虹安：「謝謝大家我回來了，我終於終於在經過，一年多風風雨雨的時光之後，我終於可以走進來，我最熱愛也最牽掛的市政府看到大家，我想這一年時間，對於忙碌的大家來說，好像一眨眼就過去了，但是對於我一個，人生被迫按下暫時鍵的我來說，我覺得好像漫長的，像是過了一個世代一樣。」

睽違17個月！高虹安復職新竹市長 哽咽喊：我回來了。（圖／民視新聞）一句我回來了，旁邊的民政處長施淑婷，哭到眼淚擦不停，不過外界也關心，高虹安如今回歸市政，停職期間的103萬薪水也會補發，對於高虹安先前承諾要將半數薪水捐出，這話還算數嗎？

新竹市長高虹安：「我想一切都是依法辦理即可，現在目前其實也都不太知道，確切到底補發的薪水還有時間，所以這部分之後會再跟大家做報告。」

高虹安滿血回歸，但2026近在眼前，民眾黨主席黃國昌受訪坦言，新竹會是藍白合第一個談妥選區，難道在暗指高虹安將續拚連任？但國民黨早就有人表態參選。

新竹市長高虹安：「先跟兩個黨的主席，先拜會完成之後，會再有比較詳盡的一個決定，來跟大家說明。」

睽違17個月！高虹安復職新竹市長 哽咽喊：我回來了。（圖／民視新聞）聲源：前國民黨發言人何志勇：「早在高虹安市長二審宣布之前，我們就已經間接宣布投入，明年的新竹市長選舉，我禮拜五目前還是會召開記者會。」

前一天才被高虹安說不知道是誰的前國民黨發言人何志勇，表示爭取出線決心不會變，在藍白合尚未底定前，高虹安還是得雙倍努力，在任期內博取支持。

