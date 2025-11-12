睽違17年在台開唱！蔡淳佳再推重磅驚喜 樂當空中飛人：充滿能量

新加坡歌后蔡淳佳曾以〈陪我看日出〉紅遍華語圈，近期宣告復出，睽違17年將重返台北開唱，12月13日於Legacy TERA舉辦《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站，這也是她出道以來首次在台灣舉辦個人演唱會。12日她更重磅宣布，將於12月推出全新EP，讓歌迷們相當驚喜。

新加坡歌后蔡淳佳 曾以〈陪我看日出〉紅遍華語圈， 近期宣告復出，睽違 17 年將重返台北開唱。 （圖／Joi Music / 淳萃文化）

在台北演唱會前，蔡淳佳宣布將在12月18日推出最新EP，作為出道25週年獻給粉絲的溫暖禮物。她表示：「這一路有太多人支持我，我希望在登上台北舞台前，先用音樂向大家表達感謝。」新EP與「東方調新曲三部曲」計畫同步，形成「一旬一驚喜」節奏，在一個月內陸續上架，讓樂迷在演唱會前享受三重驚喜。

首波單曲〈一字一言〉12日率先上線，延續她清亮唱腔，首次挑戰國風曲風。蔡淳佳分享：「這次整個曲調的key都很高，我是用假音方式演唱，並融入自己對古典的想像。」她坦言錄音時因key太高，唱到彷彿在天上飄，雖然辛苦但非常過癮，也讓她更享受音樂帶來的自由感。

在台北演唱會前，蔡淳佳宣布將在 12 月 18 日推出最新 EP。（圖／Joi Music / 淳萃文化）

蔡淳佳近期成了空中飛人，經常往返新加坡、內地及台灣，忙碌卻充滿能量。這場25週年紀念演唱會將在廣州率先登場，巧逢11月15日是她首張專輯發行25週年紀念日，蔡淳佳感性表示這場演出非常有紀念性，也是圓滿的象徵，「那天的我不只是歌手蔡淳佳，更是那個還在夢裡唱歌的自己。」

隨著蔡淳佳25週年復出消息曝光，社群媒體留言區湧現大量回憶殺。據社群平台匿名網友分享，她早期《有心人有情人》Live影片引發討論，有人寫道：「千禧年的華語女歌手沒有代餐！」另有網友大讚：「新加坡華語樂壇能唱到如今的女歌手，全都有過硬實力，華語黃金年代不養閒人！」還有粉絲感動留言：「蔡淳佳的聲音，一開口就把青春喚回來。」

