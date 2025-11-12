睽違17年在台開唱！蔡淳佳再推重磅驚喜 樂當空中飛人：充滿能量
新加坡歌后蔡淳佳曾以〈陪我看日出〉紅遍華語圈，近期宣告復出，睽違17年將重返台北開唱，12月13日於Legacy TERA舉辦《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站，這也是她出道以來首次在台灣舉辦個人演唱會。12日她更重磅宣布，將於12月推出全新EP，讓歌迷們相當驚喜。
在台北演唱會前，蔡淳佳宣布將在12月18日推出最新EP，作為出道25週年獻給粉絲的溫暖禮物。她表示：「這一路有太多人支持我，我希望在登上台北舞台前，先用音樂向大家表達感謝。」新EP與「東方調新曲三部曲」計畫同步，形成「一旬一驚喜」節奏，在一個月內陸續上架，讓樂迷在演唱會前享受三重驚喜。
首波單曲〈一字一言〉12日率先上線，延續她清亮唱腔，首次挑戰國風曲風。蔡淳佳分享：「這次整個曲調的key都很高，我是用假音方式演唱，並融入自己對古典的想像。」她坦言錄音時因key太高，唱到彷彿在天上飄，雖然辛苦但非常過癮，也讓她更享受音樂帶來的自由感。
蔡淳佳近期成了空中飛人，經常往返新加坡、內地及台灣，忙碌卻充滿能量。這場25週年紀念演唱會將在廣州率先登場，巧逢11月15日是她首張專輯發行25週年紀念日，蔡淳佳感性表示這場演出非常有紀念性，也是圓滿的象徵，「那天的我不只是歌手蔡淳佳，更是那個還在夢裡唱歌的自己。」
隨著蔡淳佳25週年復出消息曝光，社群媒體留言區湧現大量回憶殺。據社群平台匿名網友分享，她早期《有心人有情人》Live影片引發討論，有人寫道：「千禧年的華語女歌手沒有代餐！」另有網友大讚：「新加坡華語樂壇能唱到如今的女歌手，全都有過硬實力，華語黃金年代不養閒人！」還有粉絲感動留言：「蔡淳佳的聲音，一開口就把青春喚回來。」
延伸閱讀
新北國三生割喉案「殺人前科3年歸零」？吳宗憲：正義在哪
劉真逝世5年...辛龍宣布復出 前老闆吳宗憲曝與他私下互動
吳宗憲不挺粿粿！勸她「淨身出戶」 嘆王子人設崩壞難翻身
其他人也在看
「回到未來電話亭」限時登場 宇宙人Call Out粉絲喊「不是詐騙集團」
金曲樂團宇宙人將於12月20日（六）登上台北小巨蛋舉辦升級版2.0「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ]台北小巨蛋演唱會」，並預告將在11月13日（四）晚間20時於Hit Fm節目中突襲粉絲，舉辦「Call Out電話亭」直播活動。三人笑說：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
隱藏殺機 (正式預告) | 電影預告
★2025聖賽巴斯提安國際影展 ★西班牙哥雅獎得主 安東尼奧赫南德茲執導 ★你必須成為共犯，才能找到答案 ★西班牙人氣女星布蘭卡蘇拉茲、愛德華多諾列加領銜主演 ★「燒腦神作」再現，喜歡《佈局》的你絕不能錯過 ★一段故事、三種視角、無數秘密 伊娃正與新伴侶納薩里奧以及他的女兒艾莉西亞過著幸福的生活。然而，與前夫荷西的重逢後，卻打開了一連串複雜情勢的大門，讓她踏上一段充滿恐懼的旅程，並為所有人帶來可怕的後果。一切都不像表面所見，每個人所見的，都是各自平行的真相。 上映日期：2025-11-21Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 9 小時前
快訊》謝侑芯命案逆轉？黃明志「無明顯犯案證據」不排除明天保釋
馬來西亞歌手黃明志，近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前相關的調查報告已經出爐，預計在明天公布。對此，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，目前並無證據顯示黃明志的犯案證據，可能在明天獲得保釋。對此，黃明志的在台經紀人也轉發新聞表示：「謝謝大家的關心。」中時新聞網 ・ 9 小時前
吳宗憲爆羅志祥住處「是非之地」 驚曝當年拒簽小豬內幕
回到熟悉的攝影棚當節目來賓錄影，吳宗憲憶起過往：「感覺很好，我在這裡錄影的時候，就是住在附近，我開車到這邊大概1分鐘。」一旁的小豬聽了很驚訝：「比我還近？我要5分鐘耶。」吳宗憲一聽忍不住笑說：「我車比較好啊！但你怎麼會買那部車？還停在我的斜對面？」吳宗憲也...CTWANT ・ 9 小時前
Joeman誇讚「台灣之光」說錯一字挨轟！惹怒粉絲：這不是中國用語嗎？
百萬YouTuber Joeman 已開箱與實測聞名，「Joe是要對決」頻道內容橫跨3C、汽車與豪宅主題，深受網友喜愛。近日他推出一支以讚譽為「台灣之光」介紹本土3D列印機時，卻因多次使用中國用語「打印」而意外掀起爭議，讓不少網友直言「列印就列印，到底在打什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
NewJeans全員回歸原公司！玟池、Hanni、Danielle晚發聲原因曝光
【緯來新聞網】韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR娛樂去年爆發合約糾紛，NewJeans上月底緯來新聞網 ・ 9 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調EBC東森娛樂 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
簡廷芮遭爆曖昧王品澔！關鍵對話被發現 老公護妻力挺藏內幕
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐近期爆出妻子粿粿婚內出軌王子，話題持續發酵，且有眼尖網友發現范姜彥豐取消追蹤簡廷芮和王品澔，讓兩人被質疑是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛了
娛樂中心／綜合報導歌手TANK（呂建忠）過去因為健康問題在竄紅之際迅速神隱，近年不時現身總是一副暴瘦模樣，惹得歌迷相當關心TANK健康狀態，直到今年4月，TANK突發認了自己早已於2024年11月，在中國完成心臟和肝臟的移植手術，中國官方稱此次手術是亞洲創舉，如今TANK完成移植手術已過1年，他於9日現身中國參加音樂節活動，活躍狀態不只讓歌迷大讚，也意外讓路過網友忍不住發出感嘆。民視 ・ 14 小時前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 20 小時前
全智賢「婚姻故事」破天荒首曝光！罕見暢談相親經過 揭露演藝圈唯一閨蜜是她
「韓流女神」全智賢出道28年以來，破天荒的YouTube首秀，貢獻給了《來自星星的你》的「同窗好友」洪真慶，令所有人都非常吃驚，因為以前的她在發布會一宣傳完作品，幾乎就消失無蹤，根本連電視綜藝都不會上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前