睽違18年出新歌! F4合體不見朱孝天 周董.五月天阿信助陣

生活中心／綜合報導

童年回憶F4，時隔18年再出新歌，只是MV裡不見朱孝天身影，反而是找來天王周杰倫、五月天阿信合唱。不過新歌一出，網友評價兩極，有人說都2025年了，怎麼歌還那麼俗，也有人大嘆，好險活在有他們的時代。

歌曲恆星不忘：「Forever Forever，把徬徨的心都點亮，擁抱彼此的模樣。」

好久不見的F4，仔仔周渝民、吳建豪、言承旭終於合體！時隔18年，天團再出新歌。三人分三地拍MV，合體時，卻有五人身影！準備好了嗎？彩蛋這就揭幕！

廣告 廣告

歌曲恆星不忘：「Forever Forever，無論你走到哪，也要在同一片天空下發光。」





睽違18年出新歌！Ｆ４合體周董、五月天阿信 網友評價兩極：手好忙

好久不見的F4，仔仔周渝民、吳建豪、言承旭終於合體（圖／民視新聞）





沒看錯，天王周杰倫、五月天阿信，合力包辦詞曲，還獻身合唱。看完MV，網友評價兩極，有人說，活在有他們的年代真的好幸福，也有人說有夠尬，直呼歌太土。更有人KUSO改編，讓新歌接地氣，變成台灣人，最熟悉的旋律。

歌曲堅持：「嘸驚失敗慢慢向前走，運命不是天註定。」

看著看著都想跟著唱起來。還有網友，細看每一禎畫面，大喊大家怎麼都各忙各的，對嘴對的好認真，手部動作有夠多。阿信就算在最邊邊，也還是拚盡全力。這些意見，F3似乎都看到了。唱片公司釋出花絮，模仿阿信，F3火力全開！

男團F4：「祝你生日快樂。」

隔空抓空氣，抓到阿信面露無奈。四人好交情嶄露無遺，只是F4出新歌，但卻三缺一。就不知道F3跟朱孝天，感情如何？





睽違18年出新歌！Ｆ４合體周董、五月天阿信 網友評價兩極：手好忙

隔空抓空氣，抓到阿信面露無奈（圖／民視新聞）





朱孝天老婆韓雯雯（12.05）：「其實我看到他這段日子，我也很揪心，為了能有一個好的狀態，能有一個站在一起，大家都懂給大家展現，他整整硬生生一個多月的時間，瘦了30斤（約15公斤）。」

朱孝天太太開直播為丈夫抱屈，因為不僅合唱沒揪，就連MV裡復刻畫面都只有F3。

F4成員朱孝天（07.28）：「F4會有新歌嗎，這個問題問太好了有，我的已經試唱了。」

近年來都在中國發展的朱孝天，年中曾劇透，自己參與了F4合體的新歌預錄，只是最後，仍被除名，也讓老粉們大嘆，往事只能追憶。

原文出處：睽違18年出新歌！Ｆ４合體周董、五月天阿信 網友評價兩極：手好忙

更多民視新聞報導

吳建豪「自拍照」網嚇壞！粉絲急喊：別再瘦了！

周杰倫現身代言場合「中空裝曬胸肌」帥翻 還當場自爆「好消息」

朱孝天遭踢出F4！網曬「1截圖」嗆：太裝了活該

