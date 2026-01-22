睽違19年再現金黃鼠耳蝠 雪霸觀霧紀錄27種蝙蝠成全台最多

雪霸國家公園管理處（雪管處）22日發布2025年度園區蝙蝠調查成果，包含在觀霧地區連續2年捕捉到已被列為國家瀕危物種的霜毛蝠、睽違19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，已及新增黃頸蝠為新紀錄物種等。雪管處指出，該調查是由員工陳家鴻長期自行投入監測。

雪管處說明，霜毛蝠毛髮末端呈現霜白色，如灑上糖霜般。（圖／雪管處）

本次捕獲紀錄的蝙蝠物種中，霜毛蝠主要分布於東亞溫帶至寒帶地區，台灣位於全球分布的最南界。雪管處表示，雖然IUCN紅色名錄將霜毛蝠列為「無危」等級，但在台灣數量極為稀少，甚至一度被認為已經消失，因此仍被我國列為國家瀕危物種，2006年在觀霧首度有活體紀錄，但接著直到2024年才又現蹤，並於2025年再次捕獲。

廣告 廣告

2025年調查另一項重要成果，則是觀霧地區自2006年後，相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，雪管處推測，可能是因觀霧地區正好位於族群遷徙路線節點，或被當成度冬棲地。

雪管處說明，金黃鼠耳蝠與霜毛蝠皆為季節性遷徙物種，分類上同樣屬於在台灣紀錄相對稀少的鼠耳蝠類群，且主要多出現在中南部與台東地區。兩種蝙蝠皆已被列為國家易危物種，但仍不清楚在台灣的族群規模與分布狀況。

黃頸蝠頸部周圍的毛髮呈現鮮豔的金黃色。（圖／雪管處）

此外陳家鴻於本次調查期間，首次在觀霧地區捕獲台灣特有種黃頸蝠。雪管處說明，黃頸蝠因頸部至肩背間具有淡黃色毛帶而得名，雖分布於各海拔山區，但在台灣屬於相對少見的物種，多半零星記錄於中海拔溪流附近，其餘生態習性不詳。

雪管處表示，黃頸蝠的捕獲，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，成為目前國內已知報告中單一地點蝙蝠物種數最高之處，顯示雪霸園區在中高海拔森林生態系中具重要地位；也顯示，透過不同季節與年度的持續監測，仍有機會發現隱蔽性高或族群密度低的物種。

而在雪見大蝙蝠屋監測方面，除累積有台灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠及長尾鼠耳蝠棲息利用，自2024年架設紅外線自動相機後，已確認保育類台灣無尾葉鼻蝠持續將該蝙蝠屋作為夜間臨時棲所。

雪管處指出，本次調查結果除累積豐富的蝙蝠生態資料外，也有助於後續研究、作為雪霸園區後續保育與經營管理的重要依據。