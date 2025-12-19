睽違2年再登台！ 日「橘色惡魔」大啖台灣味補充體力

台北市 / 綜合報導

來自日本的橘色惡魔和翡翠騎士，這回來台，當然也沒有錯過道地的美食！昨(18)日他們剛結束西門町的快閃活動，收到副總統蕭美琴，特別送上的滷肉飯和雞湯，週三翡翠騎士到台灣時，也大嗑肉圓和紅豆餅，學生個個都相當興奮；畢竟接下來行程滿檔，今(19)日開始到週末，從北到南都有演出，為了能順利完成一連串表演，當然得先補足體力。

每次訪台每次轟動，席捲全台灣的橘色旋風，日本京都橘高校吹奏樂部，「橘色惡魔」睽違兩年再登台，這回還攜手東京農大二高，「翡翠騎士」陣容更豪華，在開啟一連串精采演出前，當然得先補足體力。

廣告 廣告

大方秀出手中的食物，一手燉雞湯一手滷肉飯，台味滿滿的美食就在眼前，即便戴著口罩也難掩笑容，一人一袋宵夜拿上手，學生們個個好興奮，才剛結束西門町快閃演出，副總統蕭美琴還特地送上，滷肉飯以及三種湯品，讓這群日本高校生暖胃又暖心，不過道地美食當然不嫌多。

早在17日晚間，先行抵台的翡翠騎士，第一晚就大嗑台灣宵夜，包含萬華百年老店肉圓，以及熱騰騰的紅豆餅，補充元氣的同時，也是為接下來馬不停蹄的行程，做足準備，金賞，連續五年金賞常勝軍，橘色惡魔，與同樣實力頂尖的翡翠騎士，號稱日本最強東西軍。

今(19)日晚間將盛大合體，在台北和平籃球館演出，票早在一週前就搶售一空，21日當天橘色惡魔在高雄，11月初啟售當週票也賣光，同天翡翠騎士在嘉義的演出，門票更是一開賣就秒殺，足以見得兩校演出隊伍，不只有實力有青春活力，更有無法抵擋的超高人氣。

原始連結







更多華視新聞報導

東京「翡翠騎士」來了！ 將與「橘色惡魔」在台夢幻合體

橘色惡魔、翡翠騎士顧問訪台 樂旗營談訓練心法

橘色惡魔、翡翠騎士12月訪台！ 加碼「嘉義、屏東」免費快閃演出

