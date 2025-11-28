睽違2年！中科院台東成功試射飛彈 高度達30公里

睽違2年中科院再次在東部海空域，進行高強度試射。（圖／東森新聞）





時隔兩年，再次照亮夜空，27號晚間7點40分，中科院在台東，成功進行飛彈實彈試射，震撼場面吸引民眾圍觀，而且高度超過30公里，引發外界推測。可能與天弓三增程型，防空系統相關。

飛彈升空瞬間爆發強烈光焰，火光劃破天際照亮台東成功，27號晚間7點40分，中科院進行飛彈實彈試射，震撼場面吸引民眾圍觀。

民眾：「已經差不多兩年沒看到，很期待，看看我們國家的防衛武器，有沒有在精進。」

睽違2年中科院再次在東部海空域，進行高強度試射，這次飛彈高度約30.48公里，高於一般測試，因此被推測可能是，天弓三型增程型防空飛彈，主要是作為靶彈，提供屏東九鵬基地，發射的主飛彈進行攔截演練。

也是國防年度重要驗證，目的包括飛行軌跡驗證，導引系統優化，也顯示出中科院，測試的精準控制能力，至於試射飛彈的實際型號，以及更多細節，中科院與軍方，依照慣例不予證實。

