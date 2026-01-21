睽違2年！前NMB48隊長「彩姐」山本彩3/28台北開唱

【記者張瑞振／台北報導】睽違2年，「彩姐」山本彩即將在3月28日於台北HANASPACE花漾展演空間登場，這次她將一個人帶著吉他，在個人出道10週年的時節，將自己的音樂最真誠的呈現給在台灣的每一位粉絲。

她2011年加入以大阪為活動據點的偶像團體 NMB48，憑藉穩健的歌唱實力與現場表現迅速成為團體人氣成員之一，2018年自團體畢業後正式展開個人音樂活動，但在2016年時就曾以個人名義發佈過首張專輯《Rainbow》，今年對山本彩而言同時也是她以個人歌手身分出道滿10週年的重要里程碑。歷經偶像時期到創作歌手的轉變，她不斷透過作品與現場演出打磨自我，在搖滾、抒情等多元曲風中建立起獨具辨識度的音樂世界。

山本彩7/14東京武道館演唱會

本次「Sayaka Yamamoto Asia Tour 2026」她將以台北站為起點，再來到訪香港，以及日本「Billboard Live」位於東京、橫濱以及大阪的3個場館進行演出，亞洲巡迴演出結束後，她將在今年7月14日的生日那天迎來出道至今最大規模的東京武道館演唱會，對此她也表示：「希望能夠在出道10週年的現在有大家更多相見的機會，也期望能與海外粉絲在日本相見。」該場演出門票1月24日於KKTIX及全家便利商店Famiport全面啟售，詳情請洽主辦單位梵思娛樂官方臉書粉絲團。

