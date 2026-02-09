中部中心／李文華彰化報導

彰化市南瑤宮，除夕夜重頭戲，路跑迎頭香活動，前兩年因為百年大整修，廟前廣場作為工程期間的臨時行宮因此停辦，不過，馬年除夕夜重磅回歸，市長林世賢表示，百年古蹟搶頭香太危險，路跑比較健康，人人都是頭香，不用搶。第一名獎金8888元。





睽違2年！ 南瑤宮路跑迎頭香 馬年除夕夜重磅回歸

除夕重頭戲南瑤宮路跑迎頭香睽違2年回歸（圖／民視新聞）













跑者蓄勢待發，鳴槍起跑往前衝，這不是馬拉松比賽，而是彰化南瑤宮除夕重頭戲"路跑迎頭香"，睽違兩年，金馬年重出江湖強勢回歸。南瑤宮搶頭香，過去因"頭香哥"亂入事件，辦出全台知名度，但也因參與人數爆棚，古蹟禁不起肉搏推擠，市公所靈機一動，把戰場拉到馬路上，用路跑代替衝撞；不過，因為廟宇大整修，停辦兩年。

彰化市南瑤宮改用路跑代替肉搏推擠的搶頭香活動（圖／民視新聞）









今年活動，預計在16日晚間除夕夜登場，分為男子組與女子組，從旭光西路中友百貨預定地前起跑，距離700公尺左右，各組前三名可分別獲得8888元、6666元及5168元獎金，南瑤宮創意路跑，人人攏頭香，人人攏好運。





