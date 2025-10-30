睽違20年重返小巨蛋！天王Rain宣布明年開唱 搶票時間曝光

Rain巡迴演唱會《2025 RAIN CONCERT : STILL RAINING》。資料照。翻攝自IG



韓流天王Rain（鄭智薰）魅力再襲！繼今年2月以全新巡演《Still Raining》首登高雄流行音樂中心後，他今（10/30）日無預警宣布，將於2026年1月17日重返台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT–TAIPEI」安可場演唱會，這也是他出道以來第二次攻蛋，距離上次整整相隔20年。消息一出，立刻引發大批粉絲暴動。

Rain的這次安可巡演以《Still Raining: Encore》為名，象徵他在舞台上持續發光、魅力不減。演唱會將自今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地啟動，接續前往亞洲多座城市，而台北站則成為官方公布的亞洲首場。

這次攻蛋對Rain本人也有特別意義，他2006年藉韓劇《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅，當年首度登上台北小巨蛋，以結合音樂與舞蹈的震撼舞台，以及經典的「肌情濕背秀」掀起全台風潮，成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手，也奠定了他「亞洲韓流天王」的地位。

主辦單位表示，本次安可場演唱會將全面升級舞台設計，結合 Rain 二十年表演經驗與全新視覺特效，打造出比《Still Raining》更震撼的視覺聽覺饗宴。屆時粉絲將能看見 Rain 重新編排的經典舞曲、精緻燈光設計與多層次舞群演出，呈現專屬於「雨式舞台」的極致能量。

「2026 RAIN CONCERT–TAIPEI」將於2026年1月17日（六）晚間在台北小巨蛋登場。門票將於2025年11月30日上午11點30分透過 KLOOK 平台開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800元共五種票區。更多售票資訊及座位圖，可至主辦單位「大步整合行銷」官方 FB、IG 查詢。

