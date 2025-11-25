睽違20年重返小巨蛋！RAIN跨海告白台粉 搶先曝光3彩蛋
韓流天王RAIN重磅宣布將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦 《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI》演唱會，台北站門票也將於11月30日早上11時30分啟售，心心念念台迷的RAIN特別在百忙中越洋捎來「告白信」影片，不僅開場就以字正腔圓的中文說出「大家好，我是Rain！」瞬間拉近與粉絲的距離，更以深情告白作為開場白表示：「距離上次已經隔了20年了，終於要在2026年1月17日帶著 《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI》演唱會重返台北小巨蛋！真的非常感動，也真心感謝這麼久以來一直等待我的台北粉絲們。」
RAIN也藉此向等待許久的歌迷傳達真摯感謝，並霸氣允諾：「我會把這20年的熱情跟能量，全部注入在《STILL RAINING: ENCORE》演唱會裡，希望大家多多支持！」在影片中RAIN更發出「雨粉召集令」，以一句「Let’s make it rain together！」做為號召，約定粉絲：「我們就1月17日在台北小巨蛋見囉！到時候見！」如此貼心又誠意滿滿的跨海告白，讓粉絲瞬間心臟爆擊，期待值直接拉好拉滿，也讓RAIN這場暌違多年的台北重返舞台更具話題與想像空間。
時隔20年後將二度攻蛋，對於能夠再次踏上這個對自己意義深重的舞台，RAIN坦言：「心情很感慨！」回想起當年首次攻蛋種種回憶仍歷歷在目的他直言：「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方！」對RAIN來說，台北不只是一座城市，更是滿載感謝與鼓勵的舞台，他感動表示：「當時觀眾熱情的歡呼和溫暖的歡迎給了我很大的力量，那份回憶到現在都難以忘懷。」
Rain將於明年1月17日展開台北站演唱會。（圖／大步整合行銷提供）
除了感謝一直等待的歌迷， RAIN更以此為前進動力允諾歌迷要在演唱會當天把台北小巨蛋演出變成一個大型同樂會，他表示：「要打造一場跟大家一起傳遞能量、共同享受的舞台，陪著跟大家一起歡笑、一起感動！」他更透露自己重返台北小巨蛋的兩大心願：「與粉絲達到『真正的共鳴』！一起創造出真正『好的演出舞台』！」同時不忘感性喊話台粉：「讓大家等了這麼久，我會以更好的樣子出現！我們1/17 不見不散！」
除了遞上暖心告白外，RAIN更預告將為台北站的演唱會帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，搶先曝光台北場三大驚喜彩蛋：限定歌單、全新混音版本及升級版舞台，他透露：「很多部分都重新編排，尤其是音樂，把以往的歌曲重新混音，以全新的感覺呈現。粉絲們會看到之前沒見過的特別版本。」提及台北場限定歌單有機會加入中文曲目，極度寵粉RAIN竟大方加碼開放讓歌迷在社群「許願」，他笑說：「如果粉絲們希望的話，我也很想挑戰看看！」非常重視台北安可場演出的RAIN更透露不排除未來能邀請到喜歡的台灣歌手合作，「如果有好的機會，也想嘗試更多不同的演出形式。」
相隔不到一年又將奔台開唱，對於寶島美食小吃情有獨鍾的RAIN透露此次來台最想去的地方正是「夜市」，更把「夜市」當成此次台北行中必去「打卡點」！他笑說：「每次在台灣都會大吃牛肉麵、川味料理，這次想把目標放在夜市上，因為可以品嚐到各種美食，想在夜市多嘗試不同的小吃。」近期積極投入安可場巡演彩排的RAIN不忘在百忙中誠徵「台北小吃探索地圖」，更積極請歌迷幫忙推薦台北小巨蛋周邊美食，熱衷吃美食的他不僅放話：「粉絲推薦給我的美食我都樂意嘗試！」 《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI》門票將於211月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800、800 六種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。
