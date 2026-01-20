睽違20年！成龍、梁家輝《捕風追影》3月登台 對決SEVENTEEN文俊輝

成龍與梁家輝繼2005年《神話》後，睽違20年的再度合作改編自2007年銀河映像經典作《跟蹤》的《捕風追影》。鴻聯國際提供

成龍、梁家輝睽違20年再度世紀合體！由兩大影帝攜手主演的犯罪動作鉅片《捕風追影》，改編自2007年銀河映像經典作《跟蹤》，在原有架構下大幅升級製作規模，將現代社會的AI監控、天眼系統及加密貨幣等科技元素融入劇本，描繪一場實戰經驗與高科技犯罪的極限博弈。這也是成龍與梁家輝繼2005年《神話》後，睽違20年的再度合作。

《捕風追影》梁家輝受訪時表示，《捕風追影》賦予角色嶄新的詮釋空間，讓他這位「千面影帝」罕見點頭回歸相同題材，兩位老戲骨在片中火花十足，更預告未來有發展為系列續集的潛力。

71歲成龍親上陣真打 對決SEVENTEEN文俊輝掀話題

預告片中，已屆71歲高齡的成龍堅持親身上陣多場高強度動作戲，再現身手。最令粉絲驚喜的，莫過於成龍首度與SEVENTEEN成員文俊輝上演近身對打，新舊世代的正交鋒讓戲劇張力全面升級，吸引大量年輕社群點名期待IMAX、Dolby Cinema等特殊影廳版本。

廣告 廣告

成龍真打回歸《捕風追影》再現身手。鴻聯國際提供

冷冽張力一觸即發 港味氛圍勾起千禧年集體記憶

同步釋出的「危機轉角」版海報，採用經典港片冷冽的灰階色調，畫面中成龍與梁家輝分立兩端對峙，壓迫感十足。預告片中高密度的動作戲碼與真實爆破場面輪番上陣，成功勾起7、80後影迷對千禧年代港片黃金時期的回憶。梁家輝更力挺老友，直言願意陪著成龍一路「打下去」。《捕風追影》即將在3月登台。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／試鏡遭無視趕走！林怡婷陷容貌焦慮 男團成員林毓家不怕醜：出門頭髮都不抓

《尋秦記》大王來了！林峯兌現承諾這一天來台會影迷 和25年前差別最大

沒戲拍陷入黑暗期靠9萬獎金撐夢想 林怡婷崩潰超過10次大喊：我真的做不到

蘆洲逆子狠砍雙親10多刀 換血衣、洗完兇刀才逃亡