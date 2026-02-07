睽違20年 油行尾福德爺廟再現立杯

油行尾福德爺廟尾牙夜，一對黃姓信徒擲出立杯的神蹟。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

農曆十二月十六日是尾牙，全市的土地公廟都出現拜人潮，位於城隍街的油行尾福德爺廟，有一位黃姓信徒搏出立杯，這是該廟睽違二十年後再有信徒搏出立杯，廟方馬上用金紙將之合圍，看土地爺何時高興讓它落地。

六合境油行尾主神雖是福德正神，卻以施琅將軍聲名大噪。近幾年也是香火鼎盛，農曆十六日尾牙拜拜的人潮比往年成長三倍，更神奇的是當晚八時還有一對年輕的信眾在正殿案前擲出立杯的神蹟。

主委張天健表示，前一次立杯是二十年前的事，前後共立了四十六天。日前福德爺大概見拜拜人潮大幅成長，心花朵朵開，當下賜了一個立杯，廟方馬上合圍，觀察此次福德爺打算要讓它立幾天，希望能打破二十年前四十六天的紀錄。