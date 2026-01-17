睽違20年！韓流天王Rain重返小巨蛋 開場大秀冰塊肌

韓流天王Rain睽違20年重返台北小巨蛋，一開場就大方秀出精實冰塊肌，引發粉絲瘋狂尖叫。今年43歲的他身材依舊壯碩，堪稱行走的費洛蒙。演出中，他甚至把跑步機搬上小巨蛋，邊跑邊開場，散發滿滿魅力，並用中文說「好久不見！」與歌迷親切打招呼。

Rain一連飆唱多首經典歌曲。圖／台視新聞

Rain一連飆唱〈I'm Coming〉、〈GANG〉、〈躲避太陽的方法〉等多首經典歌曲，掀起歌迷滿滿的「回憶殺」。他還逗趣提醒粉絲，「一定要仔細聽歌，不要只看我的身體！」笑翻全場。

Rain大方秀出冰塊腹肌。圖／台視新聞

