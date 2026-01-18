睽違20年！ RAIN攻蛋開唱 烙中文.經典歌連發粉絲嗨翻

台北市 / 綜合報導

睽違20年，亞洲韓流天王Rain，昨(17)日晚間站上台北小巨蛋開唱，演唱會上火力全開，一開場直接裸上身，站上跑步機，大秀好身材，甚至在台上烙中文，對歌迷說我愛你們，全場萬名粉絲沸騰到極點，演唱會上，帶來出道24年來經典歌曲，掀起全場粉絲的回憶殺。

韓流天王Rain睽違20年重返小巨蛋開唱，一開場就沒在藏，直接把上衣扣子全解開，台上大秀好身材，讓全場粉絲嗨到暴動，隨後他還把跑步機搬上舞台，在運轉中的跑步機上狂奔開場，再次引爆粉絲情緒。

Rain睽違多時重返台北，不只放送養眼的精壯肌肉，也學了好幾句中文，跟粉絲打招呼，韓流天王Rain說：「好久不見，台北歌迷，我愛你們。」相隔20年，再度站上台北小巨蛋舞台，Rain展現出滿滿誠意，帶來出道24年來多首經典歌曲，掀起全場粉絲的回憶殺。

