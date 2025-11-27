睽違21年接下跨年演出！徐若瑄鬆口「最大關鍵」再加碼曝重磅喜訊

記者宋亭誼／台北報導

「2026桃園ON AIR跨年晚會」今（27）日宣布請來全能女神徐若瑄現身桃園獨家演出，而這也是徐若瑄睽違21年再度登上跨年舞台。徐若瑄今出席蘋果愛美獎頒獎典禮，不僅鬆口這些年推掉跨年演出的主因，也震撼宣布明年將展開巡演。

徐若瑄睽違21年登上跨年舞台。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

徐若瑄睽違21年登上跨年舞台，擔任桃園場的開場演出，她透露，近年其實一直都有主辦方來接洽，但在新加坡念書的兒子往往都是1月初開學，為了陪伴兒子適應新的年級，每年她都只能忍痛婉拒邀約，「今年剛好1月初遇到一個六日，他就會延後幾天才開學，所以我今年才可以安排得上跨年。」

廣告 廣告

徐若瑄未來計畫備受關心。（圖／蘋果愛美獎提供）

徐若瑄23日剛結束演唱會，隨後便在社群曝光自己手腕包紮的照片，對此，徐若瑄透露，她開唱前手部就有傷，也被醫生診斷是筋膜炎，「其實是因為我運動太激烈，因為要開演唱會，所以1個禮拜做7天運動，在太短的時間之內用太多手腕的力量」，徐若瑄藉此機會提醒大家千萬不要運動過度，運動前也記得做好暖身。

雖然才剛結束演唱會，徐若瑄的後續動向仍備受外界關注，被問到接下來的計劃，徐若瑄驚喜透露：「我計畫明年努力辦巡演，現在開始寫歌，剛剛拍完電影《辛亥隧道》，明年會上映，我很期待這部電影，希望大家趕快看到。」

更多三立新聞網報導

梁朝偉來台出席婚禮！關穎曝兩人「私下互動」不藏了：我更喜歡周潤發

破產背2.4億債務！68歲澎恰恰深夜「直播賣雞蛋」 頭髮全白了

前隊友粿粿偷吃王子！峮峮鬆口全說了 兩人「私下互動」曝光

八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光

