睽違24年新台幣迎改版 12項主題票選即日開跑

拿出100元新台幣面鈔，可以看到國父孫中山的圖樣，而1000元大鈔則是印有國家教育為主題，有看著地球儀的小學生圖樣。不過這些新台幣鈔票時隔24年，將迎來改版。中央銀行27日宣布新版鈔票，將以台灣之美作為系列主題，這次央行共擬定12項面額主題，開放民眾到官網投票。

中央銀行發行局局長鄧延達表示，「它改版其實是一個很複雜的，因為它要有牽涉到裡面的防偽功能，它要有一個系列感的感覺。梅花鹿不是主題，它彰顯的是一個保育的觀念。我想大家都應該知道，梅花鹿近期就是繁衍比較多，我們可能動物保育要往更需要的地方去做。」

央行指出，這次的12項面額主題包含和諧共融、永續發展、運動精神以及藝術美學等。投票時間，從27日上午10時開跑，截至2月13日下午5時結束。

民眾只要通過電子郵件信箱驗證就能投票，每人限投票一次，最多可票選5項主題。至於新台幣鈔票改版會花費多少成本，央行表示，改版後每張鈔票會增加1.5元成本，等於一張鈔票成本約五元。由於下個月就是農曆春節，因應民眾有換新鈔包紅包的需求，央行宣布包含台灣銀行在內有8家金融機構、455家分行可換新鈔。

鄧延達說明，「14日就開始放年假，我們在年假前的一個禮拜，2月9日到2月13日進行新鈔兌換。」

除了傳統的新台幣鈔票，央行鼓勵民眾也能以數位方式進行紅包轉帳傳達心意。至於新版鈔票預計會在主題選定後2年半發行。

