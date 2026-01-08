睽違25年再攜手來台 宣萱列一票美食⋯古天樂傻眼：妳在香港沒東西吃啊？

港片《尋秦記》由古天樂與監製，8日他與片中女主角宣萱一同來台宣傳，下午先出席電影映後，與久違的台灣觀眾近距離互動。電影六場見面會門票全數秒殺，宣萱一開口就感性表示，上一次來台灣是因為25年前宣傳港劇《尋秦記》，「真的沒想過會因為這部電視劇，又把我帶回台灣，最開心的當然是可以吃到很多好吃的」。她也笑說，能和觀眾一起看電影、聊天、吃飯，讓這段回憶變得更加美好，「二十多年了，這已經不只是一部作品，而是一種情懷。」

古天樂則坦言，這次來台心情特別開心，「之前過年期間沒辦法和大家見面，這次真的很高興，終於可以把《尋秦記》帶來給大家看」。他也感謝觀眾多年來的支持，直言能收到這樣長久的喜愛相當難得，「好像沒有一部作品是這樣，從來沒想過會走到今天，只要有機會宣傳，我都希望能親自跟每一位觀眾見面」。

談到《尋秦記》至今仍具魅力的原因，宣萱笑著把功勞推給古天樂，「之前的魅力肯定是他，演得非常生動，加上二十多年累積下來，就是一種情感連結，大家一起進戲院看電影，會帶出很美好的回憶」。

來到台灣，宣萱也立刻進入「美食模式」，笑說最想吃白苦瓜蜂蜜，還有大腸包小腸，讓古天樂忍不住打趣反問：「我想問你，你在香港到底有沒有東西吃？」逗得現場笑聲不斷。

至於電影是否有「加強版」能在台灣看到？古天樂透露目前仍在後製階段，「要看票房表現，也還在努力，希望時間能趕得出來。後製其實等於再拍一部電影，我昨天也是工作到凌晨一點多才睡覺」。

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機。Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。電影將於1月9日在台上映。

