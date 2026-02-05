睽違25年迎來亞洲象誕生！ 小象寶寶「濃眉大眼」萌翻人心

剛出生不久的雌性小象在室內空間中慢慢探索環境，模樣可愛。（翻攝nationalzoo.si.edu）

美國華盛頓近日迎來睽違25年的喜訊。史密森尼國家動物園暨保育生物學研究所（Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute）早前宣布，一隻雌性亞洲象寶寶順利誕生。這不只為園區帶來新生命，也為瀕危的亞洲象族群帶來新希望。

等了25年為何這麼重要？ 這隻亞洲象寶寶有多珍貴？

史密森尼國家動物園暨保育生物學研究所於當地時間2日凌晨1時15分，迎來一隻亞洲象小象誕生。這是該園近25年來，第一次迎接象寶寶。園方指出，小象的母親是12歲的母象「Nhi Linh」，父親則是44歲的公象「Spike」，小象的名字將透過投票方式，由民眾共同選出。

小象在保育人員細心陪伴下與人互動。（翻攝nationalzoo.si.edu）

園方說明，象寶寶在出生時的健康檢查中，看起來健康、有精神，眼神明亮，牠出生時體重約140公斤、身高約98公分，狀況良好。亞洲象目前屬於瀕危物種，平均懷孕期長達18至22個月，而Nhi Linh這次歷經21個月的孕期，順利迎來牠的第一個孩子。

園方提到，Spike過去曾在其他動物園育有3隻幼象，但都未能存活，因此這次象寶寶的誕生格外珍貴。園方在聲明中表示：「由於Nhi Linh和Spike的基因在動物園體系中並不常見，這隻小象的出生，將有助於強化北美乃至全球亞洲象族群的遺傳多樣性。」

小象眼神明亮，模樣可愛。（翻攝nationalzoo.si.edu）

名字怎麼選、個性像誰？ 象寶寶接下來會怎麼長大？

根據《CNN》報導，研究所主人布蘭迪史密斯（Brandie Smith）表示，小象誕生，讓整個團隊十分感動。她說：「等待近25年迎來小象，這份喜悅難以言喻。」她也期盼民眾能透過這個溫馨時刻，更加關注保育議題，說道：「當你看到這隻小象，以及牠與象群之間令人動容的互動，我希望你也能受到啟發，一起為拯救瀕危物種盡一份心力。」她也指出，園區中對亞洲象的研究，能直接回饋到野外保育行動，「我們在華府學到的每一件事，都能實際強化我們在東南亞保護野生亞洲象的工作」。

小象出生後接受保育團隊的例行健康檢查。（翻攝nationalzoo.si.edu）

園方表示，接下來的1個月，小象將在不對外開放的環境中，與母親、象群成員及保育員建立關係。「亞洲象是高度智慧、敏感且社會性的動物，因此建立這些連結，對小象的成長相當重要」。園方也指出，保育團隊十分期待觀察小象，究竟牠的性格會像溫和的父親Spike，還是像母親Nhi Linh一樣活潑有個性。

此外，園方也邀請民眾參與命名投票，4個名字都源自母親Nhi Linh的越南語背景，包括象徵「靈魂之花」的「Linh Mai」、意為「溫柔、被珍愛」的「Thảo Nhi」、代表「聰慧有才華」的「Tú Anh」，以及呼應冬季出生、代表「雪」的「Tuyết」。投票將於2月13日截止。

