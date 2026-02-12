即時中心／林耿郁報導

再戰十年？近期南韓NCSOFT推出《天堂》經典版，但各項吸金操作，引發玩家不滿與退坑潮；與此同時，暴雪娛樂經典遊戲之一《暗黑破壞神2》睽違25年，今（12）天正式宣布推出重大更新，並增加新職業「術士」，預計引發一波回鍋潮。

文藝復興？近期許多經典遊戲出現重製潮，除了不斷更新中的微軟經典遊戲《世紀帝國2》，南韓NCSOFT也推出了《天堂》經典版，但因調高經驗值需求、降低金幣與物品掉落量等，引發網路惡評如潮；沒想到今天又有經典老遊戲重返戰場，那就是暴雪娛樂2000年推出的經典遊戲《暗黑破壞神2》。

廣告 廣告

Blizzard暴雪娛樂今（12）天稍早宣布，為慶祝《暗黑》系列問世30週年，將在包括手機版、暗黑4與2代三個版本遊戲中，推出全新職業「術士」，讓玩家透過惡魔的力量作戰。

這是暗黑2上市25年，首度推出全新職業，另外也對遊戲系統進行多項更新與修正；《術士軍臨》資料片今起發售，售價為台幣720元。

消息一出引發懷舊玩家熱議「今夕是何年」？「隔了幾十年還能更新？厲害了」、「買了！等下班回家玩」、「還出新動畫，滿滿佛心」；也有玩家與《天堂》經典版做比較，「720買斷屌打650包月」、「天堂的爛襯托出暗黑的美好」，但也有人批評「一直吃老本欸暴雪」；老遊戲復興熱潮，將對現代遊戲帶來壓力與挑戰。





原文出處：快新聞／睽違25年！經典遊戲《暗黑破壞神II》今推新改版 網熱議：反觀天堂

更多民視新聞報導

圈錢無極限？《天堂》經典版經驗值遭魔改 想變死騎「需時163年」

最初的感動？南韓NC推出《天堂》經典版 懷舊玩家：準備好了

再掀熱潮！《天堂》經典服上線開戰 網友正反評價不一

