睽違3年！動力火車5月登小巨蛋連唱3天 坦言「票房壓力大」

動力火車才在去年獲得第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，在粉絲敲碗期待下，正式宣布將於今年5月15日到17日一連三天，在台北小巨蛋舉辦《動力火車一路向前》演唱會；兩人上一次在小巨蛋開唱是2023年，這次將首度挑戰連唱3天，他們也坦言：「票房壓力大啊！」

尤秋興（左）和顏志琳在1996年搭檔成為「動力火車」，長達30年的合作讓兩人默契十足。（圖／華研國際 提供）

動力火車首度挑戰連唱3天，他們自信表示並不擔心體力問題，因為平時都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。顏志琳分享：「演唱會前的一、兩個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也透露自己會特別注重喉嚨的保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」

儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，動力火車仍坦言十分擔心這次的票房。顏志琳甚至認為「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張，「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但三場還是會有一點壓力啦！」尤秋興則幽默表示：「謝謝大家一直以來的支持，這三場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。」笑說：「如果能來三天，那就最好了！」

動力火車首度挑戰連開三場小巨蛋，坦言相當擔心票房。（圖／華研國際 提供）

睽違3年再度回到小巨蛋開唱，動力火車向一路以來支持他們的歌迷致上謝意，感性表示：「很開心出道這麼久，還可以開這樣三場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」同時，動力火車也感謝大家對於演唱會的期待，並透露自己同樣非常期待這次的演出：「希望大家看完會很開心，覺得這是一場很棒的演唱會，也能在聽到這些歌時，想起很多自己的回憶。」他們也不忘向粉絲喊話：「要記得跟我們一起大合唱喔！」

《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》將於1/24（六）13:00 台新卡友優先購票、1/25（日）13:00 KKTIX正式售票。

《動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會》將於1/25（日）13:00 KKTIX正式售票。（圖／華研國際 提供）

