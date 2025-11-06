睽違30年中職頒獎典禮重返高雄 陳其邁勉勵選手再創南台灣棒球榮光

中華職棒年度頒獎典禮睽違30年再度南下，5日晚間於高雄萬豪酒店盛大登場，星光雲集、氣氛熱烈。高雄市長陳其邁親臨頒發年度「打者」個人獎項，除向獲獎選手表達祝賀外，也感性致謝中職會長蔡其昌「從開季誓師到頒獎典禮都選在高雄」，讓南台灣再度成為棒球焦點，象徵台灣職棒發展邁向嶄新里程碑。

↑圖說：陳其邁感謝球員在每個季賽、每場比賽、每一顆球背後的辛勞努（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁表示，2025球季中華職棒在澄清湖棒球場舉辦65場例行賽，吸引近49萬名觀眾、場均觀賽人數達7,532人，皆創歷史新高。其中台鋼雄鷹在48場主場賽事中更累計38萬人次進場，顯示高雄球迷對棒球熱情不減。他讚許雄鷹在本季以59勝59敗、勝率五成的佳績，展現強大實力與團隊精神，「不只是球隊的驕傲，更點燃南台灣的棒球魂。」

這場頒獎典禮聚焦南部力量，多位高雄出身或效力於台鋼雄鷹的選手成為最大贏家。吳念庭榮獲「金手套獎」、「打擊王」與「年度最佳九人」等多項大獎；林詩翔則勇奪「救援王」及「年度最佳新人」；魔鷹、李凱威、許基宏、陳晨威等高雄球員也在獎項榜上有名，展現高雄選手實力與潛力。

↑圖說：陳其邁頒發年度打者個人獎項。（圖片來源：高雄市政府提供）

典禮現場冠蓋雲集，包括副市長李懷仁、中職會長蔡其昌、運動部政務次長黃啟煌及多位市議員與企業代表共襄盛舉。陳其邁也特別感謝蔡會長與各球團、企業長期支持高雄，讓職棒成為城市文化的重要一環。

高雄市運動發展局指出，市府為全面提升澄清湖棒球場環境與觀賽品質，投入3億7,595萬元辦理改善工程，目前已完成兩階段施工。後續並將配合都市計畫變更，推動球場與周邊土地整合發展，打造兼具運動、休閒、樂齡與生態功能的永續運動園區，朝複合式營運模式邁進。

↑圖說：台灣運彩首席顧問蔡明哲頒發年度投手獎項。（圖片來源：高雄市政府提供）

市府強調，高雄將持續推動「運動城市」願景，從基層棒球扎根到職業賽事推廣，鼓勵更多青年投身棒球運動，讓棒球成為城市的共同語言與熱血象徵，持續書寫屬於高雄的棒球傳奇。

