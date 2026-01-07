睽違30年搭公車被暖到 台中運將熱誠獲讚

▲公車駕駛謝竣吉10年前剛進公車業，為熟悉路線不只隨車認路，下班還騎機車用心找站牌(圖／交通局提供2026.1.7)

[NOWnews今日新聞] 台中市公車每日發車近8,000 班次，是城市運行的重要動能。近日台中市政府交通局收到一封特別的感謝信，一位近30年未搭公車的市民，因搭乘 41 路公車感受到駕駛謝竣吉的熱誠服務，深受感動，特地致信表揚。台中市交通局長葉昭甫表示，為守護基層駕駛權益，市府已於兩年內要求業者為駕駛員加薪共 8,000 元，盼吸引更多優質人才投入，共同打造友善運輸環境。

該名市民在信中分享，日前晚間從「台中一中」站搭乘 41 路公車至西區中山路，原以為只是普通的通勤，卻被駕駛謝竣吉行車平穩、主動向每位乘客親切打招呼的舉動所打動。該市民感嘆，台中市「雙十公車」優惠（10公里免費、超過10公里最高10元）已讓市民非常有感，而駕駛員的熱忱更讓他感受到大眾運輸的安心感，直言「身為台中市民感到非常驕傲」。

服務於台中客運已 10 年的謝竣吉，原本經營貨車生意，因產業變化轉行開公車。回憶起入行初期，他為了熟悉路線，下班後還騎機車反覆確認停靠站點。

謝竣吉謙虛表示，41 路公車行經國資圖、台中一中及台中車站，學生乘客多，他總是耐心地提醒乘車安全。他感性地說，每天遇到的乘客都是緣分，有人開心、有人憂慮，我希望我的叮嚀能讓他們平安抵達；公車四通八達，人生也不是只有一條路可以走。這份對工作的敬業與豁達，也成了他服務的特色。

針對這份溫暖的肯定，交通局長葉昭甫指出，台中市目前有1,200多位公車駕駛，每日服務約23萬人次。為穩定人力並提升服務品質，交通局於112年及 114年兩度調整營運成本及基本運價，並強制要求客運業者分次為駕駛員加薪，兩年累計調升8,000元，其餘從業人員也加薪逾2,000元，目標是給予基層人員應有的尊嚴與合理待遇。

台中客運高鐵站站長林志偉指出，謝竣吉在公司服務表現穩定，長期與乘客互動良好，深獲好評。針對此次市民的公開感謝，公司將給予記功獎勵，並將其優良事蹟列為內部表揚典範，鼓勵全體同仁維持高品質的服務水準。

