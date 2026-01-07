睽違30年 和風花影日本小原流插花展 新營登場

小原流是日本三大插花流派之一，以表現自然景觀的寫景插花見長。（新營文化中心提供）

記者翁聖權∕新營報導

新營文化中心一月七日至十一日舉辦《和風花影–日本小原流插花展》，距離上次中心辦日本小原流插花展，已相隔三十年。這項插花展由新營地區小原流插花同好王炯哲、辜麗娟、陳偉林、李雨真、羅若蘭、陳雅芬、翁雪滿等七人聯合展出，歡迎各界蒞臨共同來領受自然的恩賜，薰花香、沐和風。

新營文化中心指出，小原流是日本三大插花流派之一，以表現自然景觀的寫景插花見長，尊重植物本身特色，僅以修剪等方式來呈現植物線條的美感。在水盤中重現比自然更優雅的風景，也將植物可能展現的姿態與生命力融入作品中。插作方式有用劍山的盛花及投入的瓶花二大類，發展出「盛花」、「瓶花」、「花意匠」等多元風格，強調「先認識自然，再表現自然」，觀察花材的生態與姿態，並將個人感受融入作品。

《和風花影－日本小原流插花展》將近四十個作品。（新營文化中心提供）

本次展出者以自然為師，考慮植物生長環境與季節的變化，創造出各式風格的作品。有時是山林野趣，也可見文人雅風，或富麗堂皇或小家碧玉，可高雅端莊，可搖曳生姿，千變萬化。此次將近四十個作品，都是展出前一日現場插作完成，有呈現日本和風的進口花材，也有鄉間小路上不知名的花草，無論是插花的箇中好手，或是想要一窺插花門道的感興趣者，甚至是一般民眾，都可以在其中找到屬於自己的美感。