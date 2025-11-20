睽違31年 石虎罕見現蹤阿里山

石虎睽違三十一年現蹤阿里山，萌樣令人喜愛。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義林保分署為推動阿里山鄉台灣黑熊分布熱點監測，與嘉義縣鄒族獵人協會及國立屏東科技大學合作，今年十一月初以紅外線自動相機在阿里山鄉里佳部落周邊國有林地內驚喜拍攝到石虎，且發現位置海拔達一七五二公尺，創嘉南地區最高海拔發現紀錄。阿里山鄉自八十三年通報石虎紀錄後，睽違三十一年再次於阿里山現蹤，本次發現別具意義。

嘉義分署說，全國除了苗栗、台中與南投有穩定石虎族群，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義、台南僅有零星發現紀錄；嘉義地區包括二０一八年在嘉義縣中埔鄉，及二０二二年國道一號嘉義交流道等有發現紀錄，阿里山鄉則在一九九四曾通報石虎紀錄。

嘉義分署表示，此次石虎發現紀錄位於中海拔山區國有林地，位處曾文溪流域上游，而前年七月在台南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示嘉南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」串聯棲地的重要性，證實河川是野生動物的重要活動廊道，國土生態綠網保育軸帶建置，有助野生動物拓展活動範圍。